Ипотеку для женщин впервые планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 18 ноя — Sputnik. Женщинам планируют выдавать ипотеку на льготных условиях в Казахстане.



Азиатский банк развития (АБР) выдаст "Жилстройсбербанку Казахстана" (ЖССБ) кредит в размере 100 миллионов долларов рамках проекта "Содействие гендерному равенству в жилищном финансировании".



Соглашение о займе было подписано в ходе встречи министра национальной экономики Руслана Даленова с президентом АБР Такехико Накао, сообщили в ведомстве.



Гендерно направленный ипотечный продукт разрабатывается в Казахстане впервые.



"Абсолютно новый проект подписал АБР с ЖССБ. Предоставляются льготные кредиты, по-моему, до 12%, исключительно женщинам. Такие проекты сейчас очень хорошо культивируются, гендерное бюджетирование, действительно, вопрос актуальный, мы будем его развивать", - сказал министр Даленов в ходе правительственного часа в мажилисе.



Кто может претендовать на женскую ипотеку



Доступным жилищным финансированием смогут воспользоваться более трех тысяч женщин.



Более 60% средств займа АБР для ЖССБ предоставят жительницам в сельской местности.



По меньшей мере 20% - заемщицам с низкими доходами, говорится в сообщении Азиатского банка развития.



Ранее в АБР заявляли, что женщинам в Казахстане труднее получить доступное ипотечное финансирование, чем мужчинам.



Причина в том, что женщины зарабатывают в среднем на треть меньше, уточняли в банке развития.