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Ипотеку для женщин впервые планируют внедрить в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Ипотеку для женщин впервые планируют внедрить в Казахстане
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 18 ноя — Sputnik. Женщинам планируют выдавать ипотеку на льготных условиях в Казахстане.

Азиатский банк развития (АБР) выдаст "Жилстройсбербанку Казахстана" (ЖССБ) кредит в размере 100 миллионов долларов рамках проекта "Содействие гендерному равенству в жилищном финансировании".

Соглашение о займе было подписано в ходе встречи министра национальной экономики Руслана Даленова с президентом АБР Такехико Накао, сообщили в ведомстве.

Гендерно направленный ипотечный продукт разрабатывается в Казахстане впервые.

"Абсолютно новый проект подписал АБР с ЖССБ. Предоставляются льготные кредиты, по-моему, до 12%, исключительно женщинам. Такие проекты сейчас очень хорошо культивируются, гендерное бюджетирование, действительно, вопрос актуальный, мы будем его развивать", - сказал министр Даленов в ходе правительственного часа в мажилисе.

Кто может претендовать на женскую ипотеку

Доступным жилищным финансированием смогут воспользоваться более трех тысяч женщин.

Более 60% средств займа АБР для ЖССБ предоставят жительницам в сельской местности.

По меньшей мере 20% - заемщицам с низкими доходами, говорится в сообщении Азиатского банка развития.

Ранее в АБР заявляли, что женщинам в Казахстане труднее получить доступное ипотечное финансирование, чем мужчинам.

Причина в том, что женщины зарабатывают в среднем на треть меньше, уточняли в банке развития.


Источник: sputniknews.kz
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