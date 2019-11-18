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Американец cдал 303 литра крови и спас 1920 жизней

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 16:32
Американец cдал 303 литра крови и спас 1920 жизней
Фото из открытых источников
Каждые две недели мужчина ездит в больницу за 160 километров от дома, чтобы пожертвовать кровь.

Житель американского города Пуэбло (штат Колорадо) за 34 года сдал 303 литра крови, передает Today.kz со ссылкой на Unilad.

Дейв Махалик впервые сдал кровь, когда матери его друга нужно было переливание. Американец стал постоянным донором: каждые две недели он ездит в больницу за 160 километров от дома, чтобы пожертвовать кровь.

За 34 года мужчина спас 1920 жизней. Когда Махалик сдавал кровь 640 раз, его наградили значком почетного донора.

Американец заявил, что сдавать кровь вошло у него в привычку, и он просто продолжает делать это. Мужчина подчеркнул, что быть донором можно даже в возрасте 70-80 лет.

По его словам, сдавать кровь и спасать жизни людей таким образом – хорошее дело для тех, кто не может позволить себе заниматься благотворительностью.


Источник: today.kz
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