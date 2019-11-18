Американец cдал 303 литра крови и спас 1920 жизней

Каждые две недели мужчина ездит в больницу за 160 километров от дома, чтобы пожертвовать кровь.
Житель американского города Пуэбло (штат Колорадо) за 34 года сдал 303 литра крови, передает Today.kz со ссылкой на Unilad.
Дейв Махалик впервые сдал кровь, когда матери его друга нужно было переливание. Американец стал постоянным донором: каждые две недели он ездит в больницу за 160 километров от дома, чтобы пожертвовать кровь.
За 34 года мужчина спас 1920 жизней. Когда Махалик сдавал кровь 640 раз, его наградили значком почетного донора.
Американец заявил, что сдавать кровь вошло у него в привычку, и он просто продолжает делать это. Мужчина подчеркнул, что быть донором можно даже в возрасте 70-80 лет.
По его словам, сдавать кровь и спасать жизни людей таким образом – хорошее дело для тех, кто не может позволить себе заниматься благотворительностью.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.