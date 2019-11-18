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Стал известен мотив арендовавшего 60 внедорожников мужчины в Уральске

Просмотров:583 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Стал известен мотив арендовавшего 60 внедорожников мужчины в Уральске
Фото: mgorod.kz
Кое-что об инциденте на условиях анонимности сообщили владельцы машин, которые были взяты на прокат.

Зачем мужчина арендовал 60 внедорожников в Уральске и разъезжал в их сопровождении по городу, во сколько ему это обошлось, удалось выяснить местным журналистам, передает Today.kz.

Как сообщило издание "Уральская неделя" со ссылкой на владельцев машин, сданных в аренду, и источник в полиции, таким необычным образом мужнина отпраздновал развод и раздел имущества с супругой.

"На условиях конфиденциальности они сообщили, что мужчина, который арендовал джипы, приехал в Уральск из города Аягоз Восточно-Казахстанской области. Он был ранее судим по обвинению в убийстве. Незадолго до этого развелся с супругой. Накануне бывшие супруги продали квартиру в Уральске. Деньги от сделки были разделены между ними. На следующий день после этого мужчина взял напрокат 60 джипов и отправился в сауну, где его и задержали полицейские", – говорится в статье.

Прокат каждого внедорожника обошелся в 15-20 тысяч тенге за час. Таким образом, на поездку он потратил минимум 900 тысяч тенге.

В распоряжении редакции газеты также оказалось фото мужчины в тот момент, когда он рассчитывался за одну из машин.

Стал известен мотив арендовавшего 60 внедорожников мужчины в Уральске


Напомним, инцидент произошел 16 ноября. Колонну машин остановили патрульные на подъезде к сауне в районе "Самал". Как заявили в полиции, на подозрительное скопление транспорта пожаловались местные жители.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 17:28
Красавчик!!! applause

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

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