Стал известен мотив арендовавшего 60 внедорожников мужчины в Уральске

Кое-что об инциденте на условиях анонимности сообщили владельцы машин, которые были взяты на прокат.Зачем мужчина арендовал 60 внедорожников в Уральске и разъезжал в их сопровождении по городу, во сколько ему это обошлось, удалось выяснить местным журналистам, передает Today.kz.Как сообщило издание "Уральская неделя" со ссылкой на владельцев машин, сданных в аренду, и источник в полиции, таким необычным образом мужнина отпраздновал развод и раздел имущества с супругой."На условиях конфиденциальности они сообщили, что мужчина, который арендовал джипы, приехал в Уральск из города Аягоз Восточно-Казахстанской области. Он был ранее судим по обвинению в убийстве. Незадолго до этого развелся с супругой. Накануне бывшие супруги продали квартиру в Уральске. Деньги от сделки были разделены между ними. На следующий день после этого мужчина взял напрокат 60 джипов и отправился в сауну, где его и задержали полицейские", – говорится в статье.Прокат каждого внедорожника обошелся в 15-20 тысяч тенге за час. Таким образом, на поездку он потратил минимум 900 тысяч тенге.В распоряжении редакции газеты также оказалось фото мужчины в тот момент, когда он рассчитывался за одну из машин.Напомним, инцидент произошел 16 ноября. Колонну машин остановили патрульные на подъезде к сауне в районе "Самал". Как заявили в полиции, на подозрительное скопление транспорта пожаловались местные жители.