Опубликован календарь мусульманских праздников на 2020 год

В исламе два главных праздника: разговения – Ораза айт и окончания хаджа – Курбан айт. Завершение паломничества мусульмане празднуют три дня, первый из которых в Казахстане является выходнымНУР-СУЛТАН, 19 ноя — Sputnik. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало расписание религиозных праздников на 2020 год."Даты определялись согласно данным международных астрономических исследовательских центров. Однако определенные дни религиозных праздников могут быть перенесены в зависимости от новолуния", - заявили в управлении.Летоисчисление ведется от Хиджры (16 июля 622 года н.э.) — даты переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Таким образом, на 2020 год по Григорианскому календарю выпадают 1441-1442 годы по Хиджре.В календаре по Хиджре 12 месяцев, у каждого из которых название зависит от времени года и явлений природы.Мухаррам — первый месяц, длится 29 дней. В арабском языке слово "мухаррам" означает также "запретный", "запрещенный". В этот месяц не разрешалось вести военные действия и походы.Сафар — второй месяц, длится 30 дней. Переводится - "желтый". По одной из версий, это название осеннего месяца, когда растения желтеют и увядают.Рабигуль-авваль — великий месяц, длится 29 дней. Это месяц рождения Мухаммеда – посланника Аллаха. В благословенный месяц читают проповеди в мечетях, помогают нуждающимся и кормят голодных.Рабигуль-ахир – четвертый месяц, длится 29 дней. Он переводится как "второй Раби". Является месяцем окончания осени.Джумадаль-авваль – месяц начала зимы, длится 29 дней. Джумада происходит из слова "замерзать", "застывать".Джумадаль-ахир — месяц середины зимы, длится 30 дней. Слово "джумада" применяется для обозначения пересохших земель, "ахира" - "последний". Месяц часто засушливый.Раджаб – месяц воздержания от военных действий и походов, длится 29 дней. Раджаб переводится как "воздержаться от насилия".Шагбан – предшествует месяцу Рамазан, длится 30 дней. Название происходит от слова "разделяться". В данный месяц племена шли в походы.Рамазан – священный месяц, длится 30 дней. В этот месяц мусульмане соблюдают пост. В дневное время нужно отказаться от пищи, а также отстраниться от любых запрещенных дел.Шавваль – месяц кочевий, длится 30 дней. Его начало предшествует окончанию поста, когда мусульмане отмечают Ораза байрам (Ораза айт) – праздник разговения.Зуль-када – месяц стоянок, длится 29 дней. Название обозначает "находиться на месте, сидеть".Зуль-хиджа – высокочтимый месяц, длится 30 дней. В этот месяц запрещались конфликты, войны, кровная месть.В разных источниках транслитерация названий месяцев исламского календаря на русский язык может различаться.Два главных и самых больших праздника в мусульманстве, называемых "Идейн", – это Ораза байрам (Ураза айт) и Курбан байрам (Курбан айт).Ораза айт – праздник разговения, знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан (Рамазан) и отмечается в первый день следующего месяца – Шавваль (24 мая в 2020 году).Курбан айт - праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ораза айт, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.Этот день является в Казахстане выходным и в 2020 году выпадает на 31 июля (пятница).Помимо двух праздников у мусульман есть особо почитаемые даты (дни и ночи), которые отмечаются не так широко.Мирадж – праздник чудесного вознесения пророка Мухаммада на небеса, отмечается в ночь на 27 Раджаба (22 марта в 2020 году).День Ашура – 10-й день месяца Мухаррам (29 августа в 2020 году). Мусульмане верят, что в этот день произошло сотворение Небес, Земли, ангелов, первого человека — Адама. Мусульмане в этот день держат пост (ураза/ораза).Мавлид - день рождения пророка Мухаммеда, отмечается 12-го числа месяца Рабигуль-авваль (29 октября в 2020 году). Рождение Мухаммеда начали отмечать спустя 300 лет после прихода ислама. Поскольку точная дата рождения Мухаммеда неизвестна, этот памятный день был приурочен ко дню его смерти, что накладывает отпечаток на характер торжества.Ночь Бараат, Ночь Благословения — так называют ночь половины месяца Шаабан (9 апреля в 2020 году). Это дата благосклонности Бога к молитвам верующих, освобождения, отпущения грехов, очищения. Барака в переводе с арабского означает "благодать".Ляйлят аль-кадр, Ночь Могущества, Предопределения — самая значимая ночь. Первые суры Священного Корана были ниспосланы пророку Мухаммеду именно в эту ночь. Точная дата этой ночи неизвестна, наиболее вероятным считаются последние дни месяца Рамазан, среди которых особенно выделяются нечетные дни, но многие богословы обращают внимание на ночь 27 дня месяца Рамазан (21 мая в 2020 году).День Арафат отмечается 9-го Зуль-хиджа (30 июля в 2020 году). День посещения участниками Хаджа горы Арафат возле Мекки, где паломники совершают намаз у подножия. Гора Арафат — это то место, где, по легенде, встретились Адам и Ева после изгнания из рая.