Казахстанцам рекомендуют сделать прививки от дифтерии

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов рекомендовал казахстанцам получить прививки от дифтерии. В Минздраве предупреждают, в Украине наблюдается вспышка данного инфекционного заболевания, передает Today.kz.



"Несвоевременное лечение грозит серьезными осложнениями, так как дифтерийный токсин проникает в кровоток и поражает все органы, также повреждает сердечную мышцу и приводит к параличу неба, задней стенки глотки и лицевых мышц. Мы напоминаем о необходимости получения прививки вследствие регистрации случаев 20 случаев дифтерии в Украине - Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях. Осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости дифтерией в Украине отмечается с октября 2019 года", - сказал Байгабулов.



Он подчеркнул, что актуальным этот вопрос становится для жителей столицы в связи регулярными ежедневными авиарейсами в Украину по направлению Нур-Султан – Киев и Киев – Нур-Султан.



"Поэтому, если собрались в командировку или путешествие в ближнее или дальнее зарубежье, необходимо интересоваться об инфекционной заболеваемости в стране пребывания. Эту информацию также можно получить в Департаменте. Важно знать, что единственным средством избежать трагедии в своей семье и никогда не заболеть дифтерией – это вакцина. Получить прививку не сложно, она доступна в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок – получают ее в 2, 3, 4, 18 месяцев и в 6 лет. И не забывать об обязательной ревакцинации взрослых каждые 10 лет", - сказал он.



К слову, до конца 19 века дифтерия уносила миллионы жизней, смертность среди населения достигала до 60%. Сегодня же, благодаря вакцинации, заболевание как смертельно опасная инфекция в большинстве стран встречается в единичных случаях. Поэтому нынешнее поколение в Казахстане мало знает – чем коварна дифтерийная палочка Clostridium diphtheriae. И не следует недооценивать риски при отказе от вакцинации, так как это приведет к "возврату" этой смертельной инфекции. Такой факт имел место в Казахстане в середине 90-х, когда низкий уровень охвата прививками привел к вспышке дифтерии, которая унесла сотни жизни.



Байгабулов добавил, что дифтерия – это инфекционное заболевание, которое в начале протекает как фарингит или ларингит, поскольку в 95% случаев поражает слизистую гортани. Заражение происходит воздушно-капельным и контактным путем от больного человека или носителя, а также через загрязненные продукты, посуду и приборы. Дифтерией болеют только люди, от домашних, диких животных или птиц заразиться невозможно.



Больной опасен для окружающих до полного удаления возбудителя из организма. Восприимчивость к дифтерии у не привитых детей и взрослых всеобщая. В целом заболевание напоминает ангину, первые симптомы через 2-6 дней после заражения - слабость, боли в горле, увеличение лимфатических узлов в области шеи ("бычья шея"), сладковато-гнойный запах изо рта. При дифтерии гортани возникают хрипы, кашель, одышка, отек, лающий кашель, повышение температуры не более 38 градусов.