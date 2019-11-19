Обед на месте гибели Дениса Тена возмутил алматинцев

Поклонники Дениса Тена возмутились поведением членов съемочной группы фильма певца Айкына Толепбергена. Ее участники устроили обед на месте гибели фигуриста, передает корреспондент Tengrinews.kz.17 ноября поклонники Дениса Тена решили устроить субботник на месте его гибели, но их ждал неприятный сюрприз."Мы пришли туда (к месту гибели - прим. автора) около двух часов дня и увидели, что прямо у стены расположилась большая компания людей, они обедали за столами. Недалеко была походная кухня с электроприборами. Оказалось, что на пересечении улиц Абая и Байсеитовой проходят съемки комедийного фильма с элементами боевика. На вопрос, почему они пришли обедать именно сюда, ответили, что им так удобно. Но ведь аллея такая большая, неужели не нашлось другого места? Да и по пути от места съемок есть хорошие дворы с лавочками", - вспоминает одна из участниц субботника Айгерим.По ее словам, после ухода группы возле стены памяти осталось много мелкого мусора, в том числе окурков."Они ели, смотрели на нас и говорили: "А-а-а, здесь, на этом месте, ведь Дениса порезали". Это ненормально. Мне стыдно за них, и стыдно за продюсера фильма, который, насколько я знаю, был хорошо знаком с Денисом", - говорит Айгерим.Корреспонденту Tengrinews.kz удалось выяснить, что недалеко от памятника Тену действительно проходят съемки фильма "Операция "Гулдер". Главную роль в нем исполняет певец Айкын Толепберген, и он же руководит компанией Aik Production, которая снимает эту картину. Ее представители называют решение пообедать возле мемориала "спонтанным решением" и подчеркивают, что не хотели задеть ничьи чувства."Все члены съемочной группы были крайне измотаны процессом и не подумали о последствиях, связанных с данным инцидентом. Съемки проводились с четырех часов утра и до часа ночи, у группы был перерыв на обед в это время всего на 10 минут. Грузовые машины с оборудованием, костюмами и прочим были припаркованы на улице Курмангазы, поэтому мы и решили разместиться недалеко от них", - говорится в сообщении Aik Production.Также представители съемочной группы заявляют, что все актеры вели себя тихо и не оставили никакого мусора."Мы объяснились и неоднократно принесли искренние извинения непосредственно матери Дениса Тена. Все мы признаем, что Денис является великим спортсменом, сделавшим многое для своего народа. И мы не хотели бы, чтобы наши действия были неверно истолкованы его родными", - говорят в Aik Production.Также подчеркивается, что самого Айкына Толепбергена в тот день не было в Алматы. Он принес свои извинения всем родным, друзьям и поклонникам спортсмена.Казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевых ранений в июле 2018 года. Мемориал в его честь открыли 22 июня 2019 года на месте его гибели - на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы. 13 июня этого года спортсмену исполнилось бы 26 лет, в этот день на место трагедии с цветами и игрушками пришли сотни алматинцев.