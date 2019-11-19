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Шефа полиции ЗКО обвиняют в грабеже и самоуправстве. Он отобрал смартфон у блогера, который освещал ДТП с участием полицейских

Просмотров:431 Опубликовано: Вчера, 20:48
Шефа полиции ЗКО обвиняют в грабеже и самоуправстве. Он отобрал смартфон у блогера, который освещал ДТП с участием полицейских
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Блогер из Уральска Айболат Букенов намерен подать заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности начальника Департамента полиции ЗКО генерала Махсудхана Аблазимова. Полицейский чин отобрал смартфон у блогера и приказал задержать его, когда тот освещал ДТП, в котором полицейские сбили девушку.

По мнению Айболата Букенова, генерал полиции, как минимум, совершил самоуправство, а, может быть, даже грабеж, отобрав чужой смартфон и приказав подчиненным задержать блогера. Айболата Букенова с места событий полицейские, по приказу генерала, доставили в наркологию для освидетельствования, а после этого — в Зачаганский отдел полиции. Там в отношении Айболата Букенова составили протокол по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов».

— На место ДТП я прибыл примерно в 23:15. Я увидел там пресс-секретаря Департамента полиции Болатбека Бельгибекова и попросил его прокомментировать ситуацию. Он сказал мне, чтобы я обратился к начальнику департамента, который стоял неподалеку. Я с включенной камерой смартфона подошел к генералу и попросил его прокомментировать ситуацию. Махсудхан Аблазимов отказался отвечать на мой вопрос и приказал мне не снимать его. После этого выхватил у меня из рук смартфон, отдал его другом полицейскому и приказал удалить со смартфона все видео и фото. Указав на меня, генерал приказал сотрудникам полиции: «Уберите его!». Меня посадили в патрульную машину и повезли в центр города. По пути офицер полиции несколько раз останавливал машину, выходил на улицу и с кем-то разговаривал по телефону. Затем меня привезли в наркологию. Там меня освидетельствовали и диагностировали легкую степень опьянения (когда мне позвонили и сообщили о ДТП, я пил пиво с другом дома). После этого меня доставили в Зачаганский отдел полиции и составили протокол по статье 667 КоАП. Сказали, что в течение 5 дней меня вызовут в суд. Мне полицейский сказал, что по этой статье меня могут арестовать на 5 суток или влепить штраф, — рассказал Айболат Букенов.

Напомним, вечером 18 ноября патрульная машина полиции сбила девушку, которая переходила дорогу на светофоре в районе остановки «Медколледж» в Зачаганске. Ее с места ДТП забрали в больницу в бессознательном состоянии. У нее диагностирована открытая травма головы и множественные переломы. На месте происшествия произошел конфликт между начальником департамента полиции ЗКО генералом Махсудханом Аблазимовым и блогером Айболатом Букеновым, который на месте происшествия попросил шефа полиции прокомментировать ситуацию. Генерал отобрал у блогера смартфон, приказал удалить все видео и фото с гаджета и приказал своим подчиненным задержать блогера.










Источник: Уральская Неделя
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