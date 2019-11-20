В Казахстане пролили свет на скрытый в тени арендный рынок

Почти две трети арендного рынка в Казахстане находятся в тени. Об этом LS сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
Согласно информации МИИР, которую LS получил в ответ на официальный запрос, арендный рынок Казахстана оценивается в 980 млрд тенге. Из них в тени находится почти 600 млрд тенге.
"Теневая доля сектора арендного жилья, по данным социологического опроса, оценивается в 60-70% от общего показателя. При этом только 40% владельцев имеют договоры аренды. Наиболее частой причиной отсутствия договора отмечается принятие условий, предложенных арендодателем и незнание о необходимости заключения договора с арендодателем", – заметили в МИИР.
В ведомстве добавили, что в международной практике распространено заключение долгосрочных договоров аренды между арендатором и арендодателем сроком от шести месяцев.
"Согласно нормам действующего налогового законодательства, физические лица, сдающие в аренду квартиры, имеют право на выбор без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах по итогам года представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу и оплачивать налог по ставке 10%. Либо зарегистрироваться в качестве ИП, в том числе с применением специальных налоговых режимов на основе упрощенной декларации или патента и уплачивать налоги по ставке 2-3%", – сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что в 2018 году, по данным КГД, 74 тыс. индивидуальных предпринимателей по части "аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости" получили порядка 361 млрд тенге совокупного годового дохода. Вместе с тем, согласно выборочному опросу КГД, около 30% арендодателей уплачивают единый социальный платеж.
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