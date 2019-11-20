Массовый отток молодежи идет из Казахстана

Ежегодно численность молодежи в Казахстане сокращается на 100 тысяч человек. Об этом заявил в своем депутатском запросе мажилисмен Тургун Сыздыков, передает Today.kz.
"На фоне процессов, происходящих в обществе, вызывают сомнения в данных о том, что 51,8 % молодежи довольны условиями, создаваемыми государством для их развития. Один из главных вопросов, на который мы должны найти сегодня честный ответ – почему за пять лет сократилась почти на 463 тысячи численность молодежи в республике?" – сказал Сыздыков.
По его информации, уезжают из страны не только представители этносов, но и коренное население. Подавляющее большинство – квалифицированные специалисты трудоспособного возраста. Каждый пятый выпускник поступает в зарубежный вуз. Многие из них не возвращаются.
Депутат привел статистику, только за 2018 году за пределы страны выехало 4 158 выпускников школ, а в этом году уже на 3,5 тысячи больше.
"Почти 60 % безработных молодых людей проживают в городах. Высока вероятность того, что именно из этой среды 25 % юношей и девушек от общего числа суицидных. Нет ясных ответов на информацию по увеличению количества увольняющихся без объяснения причин с госслужбы", – резюмировал он.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.