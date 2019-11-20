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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Массовый отток молодежи идет из Казахстана

Просмотров:1394 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Массовый отток молодежи идет из Казахстана
Фото из открытых источников
Ежегодно численность молодежи в Казахстане сокращается на 100 тысяч человек. Об этом заявил в своем депутатском запросе мажилисмен Тургун Сыздыков, передает Today.kz.

"На фоне процессов, происходящих в обществе, вызывают сомнения в данных о том, что 51,8 % молодежи довольны условиями, создаваемыми государством для их развития. Один из главных вопросов, на который мы должны найти сегодня честный ответ – почему за пять лет сократилась почти на 463 тысячи численность молодежи в республике?" – сказал Сыздыков.

По его информации, уезжают из страны не только представители этносов, но и коренное население. Подавляющее большинство – квалифицированные специалисты трудоспособного возраста. Каждый пятый выпускник поступает в зарубежный вуз. Многие из них не возвращаются.

Депутат привел статистику, только за 2018 году за пределы страны выехало 4 158 выпускников школ, а в этом году уже на 3,5 тысячи больше.

"Почти 60 % безработных молодых людей проживают в городах. Высока вероятность того, что именно из этой среды 25 % юношей и девушек от общего числа суицидных. Нет ясных ответов на информацию по увеличению количества увольняющихся без объяснения причин с госслужбы", – резюмировал он.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 10 )

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  • 12-й регион
  • arelav_74
 Ян (Посетители) Сегодня, 17:43
Цитата: ОбывателЪ
, и тогда в страну вернутся наши казахи повидавшие жизнь в цивилизованных странах,

Продолжаешь верить в деда мороза?! Не вернутся.
 
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  • arelav_74
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 16:12
Еще серьезно сокрушаются, что моему ребенку работы не будет, при этом всерьез прям радуются, что в местном вузе обучаются (а студенты жаловались на качество обучения, уж им ли не знать?) именно этой специальности для нашего региона. Честно хоть взглянули бы на ситуацию с высшим образованием в нашей области. Серьезно.

Обыватель, конечно, пусть едут. Можно только порадоваться за них. А кто будет работать в стране? Те, кто 50 баллов по ЕНТ?
Те, кто купил высокие баллы и кое как закончил вуз, по блату устроился на работу?
 
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  • leo529
  • нашевсе
  • Gen Oxy
  • Ян
  • arelav_74
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:11
Цитата: нашевсе
А потом отчитываются о всеобщем благополучии,

эта беда погубила Союз, она же погубит и КЗ, если не опомнятся.
 
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  • arelav_74
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:08
Пусть едут открывают мир, познают и показывают себя. Я сейчас завидую молодежи, по хорошему, для них открыт весь мир. Мы казахи удивительная нация без всякого пафоса об этом заявляю, в нашей крови есть частичка каждого этноса на планете, предки которых выйдя из Африки покоряли Землю проходили через Евразийскую Степь. За исключением разве что бушменов предки которых так и не вышли из колыбели человечества. Наверно поэтому мы казахи всегда везде находим родственников. Мы не считаем себя азиатами, но и европейцами так же себя не ощущаем. Мы пограничный народ между западной греческой и римской цивилизациями и восточной китайской и японской, арабской и персидской.
Кто видит во всем этом процессе только негатив, я же вижу ту каплю меда в бочке дегтя которым наполнили нашу страну жадные и не имеющих чувства патриотизма чиновники. Чиновники манкурты вымрут, и тогда в страну вернутся наши казахи повидавшие жизнь в цивилизованных странах, вернутся чтоб обустроить родину, вернутся с знаниями и обновленным менталитетом.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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  • Gen Oxy
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 16:01
Уезжают талантливые образованные молодые люди, большая проблема для государства. Почему до сих пор не осознали это в полной мере?
Плодят серость, талантам не могут помогать, квалифицированных кадров не могут позволить себе обучать.
Центральная власть в этом году заговорила на эту тему, а региональная все в той же поре, не задумываются о будущем региона.
Надеются на местные вузы (блажен, кто верует, да). Недавно лично пришлось столкнуться с таким отношением.

Региональная власть должна начать заботиться о региональных квалифицированных кадрах, должна поставить вопрос о прозрачности ЕНТ, поднять вопрос о строгом наказании лиц, причастных к нарушению закона при проведении ЕНТ.
Нужно заботиться о талантах, а не о тех, кто бог его знает как набрал высокие баллы (наблюдали как сдавали в этом году, это позор). А потом отчитываются о всеобщем благополучии, как же баллы год от года все выше.
Будем надеяться, что МОН не отступит от своего решения вести видеозапись в аудиториях во время проведения ЕНТ.
 
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  • Pinochet
  • Ян
  • arelav_74
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:59
Цитата: Mackoi
При чём тут реформа образования?

Я не утверждаю, что это единственная причина. Просто одна из многих, в том числе и
Цитата: Mackoi
зарплата мизерная, где все богатства уходят за рубеж, где без волосатой руки невозможно пробиться, где нет своболы.


Заострил внимание на образовании, так как в статье приводятся цифры именно по выпускникам школ ну и глупо было бы отрицать, что они едут именно учиться в ВУЗы других стран. И вот тут как раз в первую очередь из-за "качественного" образования...
 
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  • arelav_74
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:40
Цитата: manwyk
когда много проблем стало,тоже хочется куда нибудь свалить.

lol Не от проблем надо бежать,а от бездарей,которые их создают...
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:16
Сейчас,когда много проблем стало,тоже хочется куда нибудь свалить.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:15
Это естественно,когда молодежь едет куда то,подальше от дома.Мы тоже сюда так приехали.Здесь была перспектива.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • GuF
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:12
дело не в образовании, совсем
 
 

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