Массовый отток молодежи идет из Казахстана

Ежегодно численность молодежи в Казахстане сокращается на 100 тысяч человек. Об этом заявил в своем депутатском запросе мажилисмен Тургун Сыздыков, передает Today.kz.



"На фоне процессов, происходящих в обществе, вызывают сомнения в данных о том, что 51,8 % молодежи довольны условиями, создаваемыми государством для их развития. Один из главных вопросов, на который мы должны найти сегодня честный ответ – почему за пять лет сократилась почти на 463 тысячи численность молодежи в республике?" – сказал Сыздыков.



По его информации, уезжают из страны не только представители этносов, но и коренное население. Подавляющее большинство – квалифицированные специалисты трудоспособного возраста. Каждый пятый выпускник поступает в зарубежный вуз. Многие из них не возвращаются.



Депутат привел статистику, только за 2018 году за пределы страны выехало 4 158 выпускников школ, а в этом году уже на 3,5 тысячи больше.



"Почти 60 % безработных молодых людей проживают в городах. Высока вероятность того, что именно из этой среды 25 % юношей и девушек от общего числа суицидных. Нет ясных ответов на информацию по увеличению количества увольняющихся без объяснения причин с госслужбы", – резюмировал он.