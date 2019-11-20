Сподвижникам Мухтара Аблязова вынесли приговор в Алматы

Ануара Аширалиева, Оксану Шевчук, Гульзипу Джаукерову и Жазиру Демеуову признали виновными в участии в деятельности ДВК.
В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Ануара Аширалиева, Оксаны Шевчук, Гульзипы Джаукеровой и Жазиры Демеуовой, признанных виновными в участии в деятельности общественного объединения ДВК, передает Today.kz.
Отмечается, что в период с марта по май 2019 года Шевчук, Джаукерова, Демеуова и Аширалиев в поддержку движения и идеи ДВК, заведомо зная, что данное движение признано экстремистским, несколько раз приняли участие в несанкционированных митингах. Они озвучивали негативный образ действующей власти Республики Казахстан, выдвигая требования, озвученные лидером ДВК Мухтаром Аблязовым.
Кроме того в мае 2019 года указанные лица сняли видеоролик в поддержку политзаключенных, после которого данный видеоролик был опубликован на странице в Instagram Мухтара Аблязова.
В суде подсудимые вину не признали. Но ее удалось доказать благодаря показаниями свидетелей, заключением судебной психолого-филологической экспертизы, просмотром видеозаписей с митинга, протоколами обысков, в результате которых в домах у подсудимых были обнаружены листовки, имеющие отношение к деятельности ДВК, а также другими вещественными доказательствами.
"При назначении наказания в качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел наличие у подсудимых несовершеннолетних детей, а также третью группу инвалидности у Аширалиева. Приговором суда Шевчук, Демеуова, Джаукерова, Аширалиев осуждены по ст.405 ч.2 (Организация и участие в деятельности общественного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности в связи с осуществлением ими экстремизма) Уголовного Кодекса Республики Казахстан к одному году ограничения свободы каждый", - сообщили в суде.
Их также на 2 года лишили их права заниматься деятельностью в общественных объединениях.
Деятельность ДВК была признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана в марте 2018 года.
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