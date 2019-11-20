«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Ноября
+6...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 387.37 KZT
  • €1 = 428.55 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане

Просмотров:411 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
Фото из открытых источников
Казахстанские магазины по продаже цифровой техники могут повысить цены на аудио- и видеотехнику, передает корреспондент Tengrinews.kz. Это связано с установлением ставки вознаграждения в постановлении об авторском вознаграждении.

О возможном повышении цен на аудиовидеотехнику стало известно в ходе брифинга в Алматы. Бизнесмены, которые обратились в Палату предпринимателей, сослались на поправки в законодательстве.

По словам предпринимателей, теперь за каждое устройство, где потенциально могут воспроизводиться аудио- или видеоматериалы, изготовитель и импортер устройств должен отдавать 0,7 процента от стоимости товара. Такова минимальная ставка авторского вознаграждения из-за введенных недавно в Казахстане поправок в постановление о воспроизведении фонограмм в личных целях без согласия автора.

"До этого в Казахстане авторский сбор не собирался. Все на договорной основе. Ставки не было. Цены на технику пока не повысились, но это будет после утверждения перечня товаров, которые войдут в базу облагаемых авторской ставкой. Мы хотели бы отозвать или приостановить постановление правительства", - рассказал председатель казахстанской Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей "КАТЭКС" Сергей Архипкин.

В предварительном перечне товаров, которые предлагается облагать налогом, также значатся сотовые телефоны, телевизоры, ноутбуки, персональные компьютеры и цифровые носители. Это связано с тем, что данные устройства потенциально могут воспроизводить авторский контент. На вопрос, каким образом будет осуществляться выплата авторских прав, в Министерстве юстиции пояснили, что указанное вознаграждение распределяется в следующей пропорции: сорок процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - производителям фонограммы.

"В настоящее время Министерством юстиции разработан проект приказа по пересмотру перечня товаров. Проект направлен на согласование в аккредитованные организации и НПП "Атамекен". Проект приказа предусматривает сокращение данного перечня", - сообщила заместитель директора Департамента по правам интеллектуальной собственности Гульнар Какен.

По итогу пресс-конференции было решено создать рабочую группу, которая внесет свои предложения и поправки в закон. В свою очередь в Министерстве юстиции заявили о том, что они открыты к диалогу с предпринимателями.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
arelav_74 (Посетители) Сегодня, 17:57
..сорок процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать процентов - производителям фонограммы.
- и ни кто не сможет проверить ни чего! Очередная афера от торгашей в правительтве...

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • 490
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:43
Ну удивили!
Никто и не ждет удешевления на чего либо.
А что касаемо причин подорожания, их всегда можно придумать, что мы и наблюдаем постоянно.
И, как обычно, все проблемы перекладываются на народ.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 16:56
Что за маразм очередной в Казахстане ?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика