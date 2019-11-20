Пьяных водителей хотят пожизненно лишать прав за смертельные ДТП в Казахстане

Заместитель генерального прокурора Марат Ахметханов сегодня представил проект закона по совершенствованию уголовного законодательства. Документ содержит ряд дискуссионных норм, в том числе, норму по ужесточению ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ.



Как выразился замгенпрокурора, сейчас нет дифференцированного подхода в правовой оценке деяния.



То есть, водителям, которые совершили смертельные наезды на пешеходов, дают одинаково 5 лет максимум. При этом, тот факт, что он был пьяным в этот момент, не учитывается.



Теперь же разработчики проекта закона по совершенствованию уголовного законодательства предлагают ввести своеобразную систему градаций.



Так, в случае, если такое преступление совершено водителем в состоянии алкогольного опьянения, то наказывать его лишением свободы до 10 лет. Дополнительно предлагается лишить его пожизненно права управлять авто.



Пересмотрены также санкции Кодекса об адмправонарушениях за пьяную езду. В частности, будет предусмотрен арест до 30 суток, а срок лишения водительского удостоверения предлагается продлить до 8 лет.



Напомним, депутаты мажилиса представленный проект закона одобрили в первом чтении. Между тем спикер палаты Нурлан Нигматулин указал на необходимость пересмотреть нормы, касающиеся, например, борьбы с наркопреступностью.



В целом, на необходимость ужесточения наказания за езду в нетрезвом виде указал Касым-Жомарт Токаев.



Позже на одном из брифингов в СЦК представители МВД сообщили, что за годы независимости на дорогах страны погибли более 80 тысяч человек. Это сопоставимо с населением таких городов как Арысь или Балхаш.