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Пьяных водителей хотят пожизненно лишать прав за смертельные ДТП в Казахстане

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 17:08
Пьяных водителей хотят пожизненно лишать прав за смертельные ДТП в Казахстане
Фото из открытых источников
Заместитель генерального прокурора Марат Ахметханов сегодня представил проект закона по совершенствованию уголовного законодательства. Документ содержит ряд дискуссионных норм, в том числе, норму по ужесточению ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ.

Как выразился замгенпрокурора, сейчас нет дифференцированного подхода в правовой оценке деяния.

То есть, водителям, которые совершили смертельные наезды на пешеходов, дают одинаково 5 лет максимум. При этом, тот факт, что он был пьяным в этот момент, не учитывается.

Теперь же разработчики проекта закона по совершенствованию уголовного законодательства предлагают ввести своеобразную систему градаций.

Так, в случае, если такое преступление совершено водителем в состоянии алкогольного опьянения, то наказывать его лишением свободы до 10 лет. Дополнительно предлагается лишить его пожизненно права управлять авто.

Пересмотрены также санкции Кодекса об адмправонарушениях за пьяную езду. В частности, будет предусмотрен арест до 30 суток, а срок лишения водительского удостоверения предлагается продлить до 8 лет.

Напомним, депутаты мажилиса представленный проект закона одобрили в первом чтении. Между тем спикер палаты Нурлан Нигматулин указал на необходимость пересмотреть нормы, касающиеся, например, борьбы с наркопреступностью.

В целом, на необходимость ужесточения наказания за езду в нетрезвом виде указал Касым-Жомарт Токаев.

Позже на одном из брифингов в СЦК представители МВД сообщили, что за годы независимости на дорогах страны погибли более 80 тысяч человек. Это сопоставимо с населением таких городов как Арысь или Балхаш.


Источник: Nur.kz
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