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Казахстанский паспорт повысил свой престиж за последние 8 лет

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 17:44
Казахстанский паспорт повысил свой престиж за последние 8 лет
Фото: lsm.kz
Казахстан занял 84-е место в Индексе гражданств мира, составляемом Henley&Partners, передает LS.

За год казахстанский паспорт улучшил свой показатель на две позиции, набрав 35,7%.

Как отмечается, это лучший результат страны за последние восемь лет.

При этом первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. Составители рейтинга отмечают высокий уровень возможности у граждан этой страны жить и работать за границей

С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды.

Тогда как самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).

В свою очередь Россия набрала в этом рейтинге 42% и заняла 62-е место, Беларусь – 34,8% (86 место), Кыргызстан – 30,6% (102 место), а Армения – 31,7% (98 место).


Источник: lsm.kz
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