Казахстанский паспорт повысил свой престиж за последние 8 лет

Казахстан занял 84-е место в Индексе гражданств мира, составляемом Henley&Partners, передает LS.
За год казахстанский паспорт улучшил свой показатель на две позиции, набрав 35,7%.
Как отмечается, это лучший результат страны за последние восемь лет.
При этом первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. Составители рейтинга отмечают высокий уровень возможности у граждан этой страны жить и работать за границей
С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды.
Тогда как самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).
В свою очередь Россия набрала в этом рейтинге 42% и заняла 62-е место, Беларусь – 34,8% (86 место), Кыргызстан – 30,6% (102 место), а Армения – 31,7% (98 место).
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.