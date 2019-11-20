Казахстанский паспорт повысил свой престиж за последние 8 лет

Казахстан занял 84-е место в Индексе гражданств мира, составляемом Henley&Partners, передает LS.



За год казахстанский паспорт улучшил свой показатель на две позиции, набрав 35,7%.



Как отмечается, это лучший результат страны за последние восемь лет.



При этом первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. Составители рейтинга отмечают высокий уровень возможности у граждан этой страны жить и работать за границей



С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды.



Тогда как самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).



В свою очередь Россия набрала в этом рейтинге 42% и заняла 62-е место, Беларусь – 34,8% (86 место), Кыргызстан – 30,6% (102 место), а Армения – 31,7% (98 место).