Полицейский, сбивший девушку, уволен

В Уральске полицейская машина сбила пешехода. С места ДТП 21-летнюю пострадавшую скорая забрала без сознания. Сейчас она в реанимации в тяжёлом состоянии.



По словам очевидцев, девушка переходила перекрёсток на зелёный сигнал светофора. Остановилась на середине проезжей части, так как он сменился красным. Тогда на неё и налетело патрульное авто. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие серьёзные повреждения. В местном департаменте полиции заявили, за рулём сидел 26-летний старший лейтенант. Его уже уволили, а также возбудили уголовное дело. Дисциплинарные взыскания получили и его командиры. Махсудхан Аблазимов, начальник департамента полиции ЗКО: – В отношении сотрудника полиции Баймукашева начато досудебное расследование. Здесь я хотел бы принести свои искренние извинения родным и близким Бейсовой Ларисы за действия своего подчинённого. Со своей стороны мы окажем всю возможную помощь.



