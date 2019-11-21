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В Казахстане учителей школ, где насилуют детей, ждет уголовное наказание

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:17
В Казахстане учителей школ, где насилуют детей, ждет уголовное наказание
Фото из открытых источников
После трагедии в Таразе, где во время уроков была изнасилована 12-летняя девочка, народные избранники требуют ввести более строгие правила по ограничению доступа незнакомых людей в учебные учреждения и на их территории, передает Today.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Такие меры скорее можно расценивать, как привычную рефлексию чиновников найти и наказать стрелочников. Проблема же незащищенности наших детей, в том числе и в школьных учреждениях, зачастую лежит в плоскости профессиональной инфантильности и халатности всех, кто обязан наглухо закрыть доступ педофилов к организациям образования", - говорит депутат мажилиса РК Ирина Унжакова.

В Парламенте также предлагают еще жестче наказывать педофилов. В стране могут отменить примирение сторон при изнасиловании, а преступление перейдет из разряда средней тяжести в тяжкое. По словам заместителя генерального прокурора РК Марата Ахметова, сегодня максимальное наказание для них - 20 лет заключения либо пожизненное.

"Вилка" была - от 15 до 20 и дальше. Сегодня только 20 предлагается и пожизненное. Если факты скрывали, если органы досудебного расследования провели фальсификацию, фабрикацию, тоже уголовно наказуемое деяние", - сказал Ахметов.

Будут наказывать и работников учреждений, в стенах которых происходят вопиющие случаи. Но не увольнениями или выговорами, а уголовно, заявили в генпрокуратуре. Зачастую интернаты и школы скрывают такие факты, чтобы не портить свою репутацию.

Отметим, что после инцидента в таразской школе, своих должностей лишились 11 человек.

Ранее сообщалось, что в Таразе по горячим следам задержан подозреваемый в изнасиловании девочки. По данному факту департаментом полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 и части 4 статьи 121 УК РК.

Изнасилованную во время уроков девочку начали травить в Интернете. В МОНе было принято решение перевести ее на надомное индивидуальное обучение. Ребенку оказывается психологическая помощь. Министерство призывает общественность, особенно близкое окружение девочки, проявить понимание и поддержку.


Источник: today.kz
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