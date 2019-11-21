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Павел Дуров вновь призвал удалить WhatsApp

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:22
Павел Дуров вновь призвал удалить WhatsApp
Фото Турар Казангапов©
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором вновь призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности, сообщает Tengrinews.kz.

Дуров напомнил, что на этой неделе в WhatsApp была обнаружена очередная уязвимость, которая позволяет хакерам и правительственным спецслужбам получить доступ к личным данным пользователей.

Создатель Telegram отметил, что потенциальная опасность грозит не только информации, которая передается непосредственно через WhatsApp, но и всем данным, хранящимся на устройстве, где установлено приложение. Оно, по его словам, "постоянно используется злоумышленниками" в качестве "троянского коня", чтобы шпионским образом получать доступ к фотографиям и сообщениям, которые хранятся не в WhatsApp".

Как подчеркнул Дуров, он сомневается, что программисты WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, по недосмотру оставляли в приложении уязвимости, позволяющие шпионить за пользователями.

"Крайне маловероятно, что кто-либо может случайно и на регулярной основе допускать серьезные ошибки в сфере безопасности, которые так удобно использовать для слежки", - написал создатель Telegram.

По версии Дурова, наивно полагать, что политика WhatsApp может измениться. "Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил он.

Напомним, в мае Дуров уже обрушивался с критикой на WhatsApp, утверждая, что мессенджер, как и его материнская Facebook, делились информацией пользователей почти с каждым, кто утверждал, что работает на правительство.


Источник: Tengrinews.kz
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