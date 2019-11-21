Казахстанцы платят за мобильную связь 13 раз вместо 12: депутаты обвинили сотовых операторов в ценовом сговоре

Депутаты "Ак жола" просят провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов сотовой связи, передает BaigeNews.kz.



По данным партии, операторы Activ, Kcell, Beeline в этом году перешли на новый тарифный план, согласно которому абонентская плата взимается один раз в четыре недели. В результате каждый пользователь теперь совершит оплату в течение года не 12, а 13 раз. Соответствующий депзапрос фракции озвучила накануне Екатерина Никитинская на пленарном заседании Мажилиса. По словам депутатов, фактически произошло скрытое повышение тарифов на предоставляемые услуги более чем на 8 процентов.



"Изменения были проведены сотовыми операторами в одностороннем порядке и даже без должного оповещения пользователей. Данная ситуация стала возможной в результате наличия правового пробела в Правилах оказания услуг сотовой связи, утвержденных приказам Министра по инвестициям и развитию РК, в которых пунктом 26 оператору сотовой связи разрешено самостоятельно формировать перечень тарифных планов, акционных предложений, объемы включенных услуг, тарифы, а также условия и сроки их действия", - говорится в депутатском запросе.



При этом, представители партии указывают, что законом "О защите прав потребителей", в статье 10 предусмотрено право потребителя на получение полной, достоверной и своевременной информации о товаре, работе, услуге, а статьей 8-1 продавцу запрещено в одностроннем порядке изменять и (или) расторгать договор без соблюдения норм Гражданского кодекса.



Как показывает практика, эти нормы должным образом не работают. Реализация прав потребителей затруднена отсутствием соответствующего процессуального механизма. В результате суды отказывают в рассмотрении данной категории дел по чисто формальным основаниям.



По словам Никитинской, уполномоченному органу в лице Комитета телекоммуникаций министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК также сложно осуществить свои регуляторные полномочия. Хотя правилами об оказании услуг сотовой связи (пункт 26) и предусмотрено, что операторы должны доводить тарифные планы и иные сведения до абонентов доступными им средствами, в действующем законодательстве не установлена административная ответственность за нарушения таких прав пользователей.



"Обращает на себя внимание и тот факт, что изменение тарифных планов у операторов произошло практически единовременно. В настоящее время на рынке мобильных операторов фактически возникло доминирующее положение компании "Казтелеком". Под ее контролем находятся 2 оператора из 3, т.е. 60,4% казахстанского рынка", - следует в запросе.



В прошлом году Комитет по регулированию естественных монополий, прав потребителей и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана согласовал сделку АО "Казахтелеком" по покупке контрольного пакета акций Kcell. Эта ситуация накладывает на Министерство национальной экономики дополнительные обязательства по регулированию рынка. Тем более, что введение новых тарифных планов, по самым скромным подсчетам, будет приносить операторам дополнительные доходы порядка 38-55 млрдтенге в год",- озвучила Никитинская.



На основании вышеизложенного, фракция ДДПК "Ак жол" просит поручить Р. Скляра министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК внести необходимые изменения в Правила оказания услуг сотовой связи и разработать совместно с компетентными государственными органами эффективный механизм правовой защиты пользователей цифровых услуг.



"Министерству Национальной экономики РК провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов, продиагностировать сложившуюся ситуацию на рынке телекоммуникаций в целом и разработать специальную программу действий по наращиванию конкуренции в данном сегменте рынка и обеспечить меры по направлению преобладающей доли доходов операторов дополнительно получаемых в результате скрытого роста тарифов на реализацию программы цифровой Казахстан" в части обеспечения доступа к Интернету сельских населенных пунктов", - заключила Никитинская.