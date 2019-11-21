"Допинговые скандалы сыграли свою роль": на Олимпиаду-2020 поедут только два тяжелоатлета

Перед соревнованиями спортсменов будут проверять на допинг, анализы на экспертизы отправят в Германию.
Из-за скандалов с допингом, в которых были замешаны отечественные спортсмены, Казахстан получил право отправить на предстоящие Олимпийские игры в Токио всего двух тяжелоатлетов, передает корреспондент BaigeNews.kz. Cборная Казахстана по тяжелой атлетике имеет всего на две лицензии.
"Скандалы, связанные с допингом, сыграли свою роль. Наша страна имеет право только на две лицензии, к сожалению. Одна для мужчин, одна для женщин", - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.
Ранее председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства спорта и культуры Серик Сапиев заявил, что казахстанская сборная намерена завоевать не менее 100 лицензией на Олимпийские игры-2020.
Перед соревнованиями спортсменов будут проверять на допинг, анализы на экспертизы отправят в Германию. Тех, кто попадется на употреблении допинга, не допустят на олимпиаду.
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