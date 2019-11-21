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"Допинговые скандалы сыграли свою роль": на Олимпиаду-2020 поедут только два тяжелоатлета

Просмотров:425 Опубликовано: Сегодня, 12:02
"Допинговые скандалы сыграли свою роль": на Олимпиаду-2020 поедут только два тяжелоатлета
Фото из открытых источников
Перед соревнованиями спортсменов будут проверять на допинг, анализы на экспертизы отправят в Германию.

Из-за скандалов с допингом, в которых были замешаны отечественные спортсмены, Казахстан получил право отправить на предстоящие Олимпийские игры в Токио всего двух тяжелоатлетов, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Cборная Казахстана по тяжелой атлетике имеет всего на две лицензии.

"Скандалы, связанные с допингом, сыграли свою роль. Наша страна имеет право только на две лицензии, к сожалению. Одна для мужчин, одна для женщин", - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Ранее председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства спорта и культуры Серик Сапиев заявил, что казахстанская сборная намерена завоевать не менее 100 лицензией на Олимпийские игры-2020.

Перед соревнованиями спортсменов будут проверять на допинг, анализы на экспертизы отправят в Германию. Тех, кто попадется на употреблении допинга, не допустят на олимпиаду.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:48
позорище.
зато с какой помпой раздавали им квартиры, машины, деньги...
изза таких "спортсменов" и чинушей нормальные не могут поехать. а время то идет, у кого то из них может это был бы единственный шанс в жизни к которому он стремился.
теперь что? национализироваться и под флагом какойнибудь уганды выступать им?
 
 

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