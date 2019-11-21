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Социальные выплаты теперь назначаются автоматически - Минтруда

Просмотров:396 Опубликовано: Сегодня, 13:03
Социальные выплаты теперь назначаются автоматически - Минтруда
Фото из открытых источников
Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) теперь осуществляет социальные выплаты в связи с беременностью и родами, потерей кормильца и работы в проактивном формате, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Таким образом, государство само инициирует процесс оказания услуг, путем отправки гражданину sms-сообщения. При ответе на него и подтверждении номера банковского счета, выплаты назначаются автоматически в кратчайшие сроки. Для получения услуг в проактивном формате необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Сделать это можно в личном кабинете на egov.kz или в ЦОНе.

Ранее для получения социальных выплат по потере дохода в связи с беременностью и родами, потере кормильца и потере работы необходимо было обращаться в ЦОНы, центры занятости населения или подать заявление на egov.kz с предоставлением перечня документов. Срок оказания услуги составлял от недели до 30 дней.

Напомним, в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан" сегодня МТСЗН РК уже проактивно назначает пособие по рождению ребенка, пособие матерям-героиням, а также оказывает услуги по назначению пенсии в комплексном формате.


Источник: baigenews.kz
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