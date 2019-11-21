Социальные выплаты теперь назначаются автоматически - Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) теперь осуществляет социальные выплаты в связи с беременностью и родами, потерей кормильца и работы в проактивном формате, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Таким образом, государство само инициирует процесс оказания услуг, путем отправки гражданину sms-сообщения. При ответе на него и подтверждении номера банковского счета, выплаты назначаются автоматически в кратчайшие сроки. Для получения услуг в проактивном формате необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Сделать это можно в личном кабинете на egov.kz или в ЦОНе.



Ранее для получения социальных выплат по потере дохода в связи с беременностью и родами, потере кормильца и потере работы необходимо было обращаться в ЦОНы, центры занятости населения или подать заявление на egov.kz с предоставлением перечня документов. Срок оказания услуги составлял от недели до 30 дней.



Напомним, в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан" сегодня МТСЗН РК уже проактивно назначает пособие по рождению ребенка, пособие матерям-героиням, а также оказывает услуги по назначению пенсии в комплексном формате.