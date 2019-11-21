Медики впервые смогли погрузить человека в состояние анабиоза

Это позволило хирургам провести операцию, которая была бы невозможна без охлаждения.



Специалисты медицинского факультета Университета Мэриленда смогли погрузить в анабиоз пациента, а затем вывести его из этого состояния. Это позволило хирургам провести операцию, которая была бы невозможна без охлаждения, передает Today.kz со ссылкой на New Scientist.



Методика получила название EPR (emergency preservation and resuscitation – неотложная консервация и реанимация). Она проводится для экстренных пациентов, получивших, к примеру, огнестрельное или ножевое ранение, остановку сердца. Обычно у врачей есть всего несколько минут, чтобы спасти пострадавших, вероятность выживания в таких случаях не превышает пяти процентов.



EPR подразумевает быстрое охлаждение пострадавшего до 10-15 градусов Цельсия с помощью замены крови охлажденным физраствором. Мозг человека практически перестает работать, его отключают от систем охлаждения и перемещают в операционную. В течение двух часов бригада хирургов может попытаться устранить причины острой кровопотери. После этого пациента возвращают к нормальной температуре и пытаются запустить работу сердца. Известно об одном успешном случае этой методики, а сколько пациентов не пережили подобных манипуляций, не сообщается.



Авторы экспериментальной технологии говорят, что готовы отчитаться о всех результатах не ранее конца 2020 года.



Однако метод EPR уже получил одобрение FDA – американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Поскольку речь идет о пациентах, которые не имеют альтернатив, их согласие на процедуру не требуется: если не подвергнуть их экспериментальному лечению, они точно умрут.



Издание пишет, что при нормальной температуре тела человеческим клеткам необходимо постоянное поступление кислорода, чтобы они могли вырабатывать энергию. Если сердце перестало биться, кровь не несет кислород, без него мозг живет порядка пяти минут, после чего фиксируются необратимые изменения. Однако если температура тела значительно снижается, то химические процессы замедляются, клетки нуждаются в меньшем количестве кислорода. На этом и основана методика EPR.



Предварительные исследования на свиньях показали, что их можно реанимировать после трехчасового охлаждения, даже если они получили травму, угрожающую жизни.



"Мы не пытаемся отправить людей на Сатурн, мы просто хотим купить таким образом больше времени, чтобы спасти человеку жизнь", – пояснил ведущий автор методики Самюэль Тишерман.