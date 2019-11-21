Борцы с коррупцией отказались от красных "корочек"

Служебные удостоверения нового образца презентовали в Антикоррупционной службе, передает Tengrinews.kz.В Агентстве по противодействию коррупции уверены, что отказ от "корочек", которым у казахстанцев сложилось негативное отношение, поможет сэкономить и снизить риск подделки.Стоимость одного удостоверения, по словам руководителя департамента кадровой работы, составляет 1300-1500 тенге. Штатная численность сотрудников агентства - 1600 человек, а фактическая - 1300 человек. Всего на замену удостоверний потратят около 2 миллионов тенге.Для примера в агентстве приводят опыт силовых ведомств таких стран как США, Великобритания, Греция, Финляндии, Сингапура, Индии и Филлипин, а также организации Interpol.