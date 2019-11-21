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Корабль Starship Илона Маска взорвался

Просмотров:398 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Корабль Starship Илона Маска взорвался
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Испытания первого прототипа корабля Starship Mk1 от SpaceX на полигоне в Бока-Чика на юге Техаса закончились неудачей. Мощный взрыв произошел во время тестирования топливных баков, передает Today.kz со ссылкой на сайт NASA.

Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью. Верхняя переборка корабля лопнула и была выброшена за пределы площадки, после чего в воздух поднялось облако паров и криогенной жидкости. Нижняя переборка также разорвалась, что указывает на разрушение всей внутренней конструкции резервуара.

По словам представителей SpaceX, целью испытания было максимальное повышение давления в системе, поэтому была высокая вероятность, что что-то пойдет не так. Инцидент не является критичным, поскольку ранее компания решила не использовать Mk1 для полетов, а сосредоточиться на разработке Mk3 с улучшенным дизайном. Кроме того, Mk1 не был полностью собран, и у корабля отсутствовал верхний обтекатель и двигатели.

Starship является второй ступенью, создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая – 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.



Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 16:24
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:55
Маск красава bravo
 
 

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