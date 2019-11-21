"Сделано в СССР", туалеты на месте: ФСБ показала видео украинских кораблей изнутри

ФСБ предоставила доказательства, в каком состоянии передала корабли украинской стороне. На опубликованных кадрах видно, что суда в идеальном состоянии, чистые, а вся сантехника на месте. На борту у одного из кораблей надпись: "Сделано в СССР". Интересно, что ответят на этот аргумент украинские военные.Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеокадры кораблей, которые передали Украине. Видео снято так, чтобы хорошо было видно внешнее и внутреннее состояние судов в момент, когда их собирались буксировать. Среди доказательств - и процедура подписания актов приёма-передачи, о которой почему-то забывает украинская сторона."На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой", - сообщает ФСБ.Главком ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил нашу страну в воровстве лампочек и унитазов с возвращённых кораблей. По словам главкома, своим ходом корабли не двигались, потому что "русские их угробили". Мол, "кляти москали" поснимали c катеров даже плафоны, розетки, лампочки и унитазы. "Мы теперь покажем всему миру варварское отношение русских к этому", - резюмировал Воронченко.Комичность этих заявлений была настолько очевидна, что пользователи в Twitter не сдержались и устроили флешмоб "Я/Мы украинский унитаз".Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев заявил: перед тем как выдвигать такие претензии, украинцы должны показать первоначальный вид своих кораблей, чтобы сравнить его с тем, что сейчас.