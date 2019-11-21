В ЦИК РК обратились с заявкой о проведении республиканского рефередума

20 ноября 2019 года в Центральную избирательную комиссию обратилась инициативная группа по проведению республиканского референдума, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ЦИК РК.
Сообщается, что представители инициативной группы Искалиев Н.У, Абдикаликова А.К., Дарибеков М.Ж. внесли на рассмотрение Центральной избирательной комиссии пакет документов для регистрации инициативной группы и вопросы, предлагаемые ею на референдум.
В ЦИК сообщили, что вместе с заявлением о регистрации инициативной группы был представлен протокол собрания об образовании инициативной группы (в которую войдут 62 человека) по вопросу о назначении республиканского референдума. Список лиц, принимавших участие в собрании, не указан.
Среди вопросов, предлагаемых на референдум. следующие:
1) Изменить Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", в том числе с введением системы выборов по одномандатным округам и одинаковому соотношению с пропорциональной системой;
2) Изменить закон Республики Казахстан "О политических партиях", в том числе с уменьшением количества членов партии при ее государственной регистрации с сорока до одной тысячи человек.
В ЦИК сообщили, что внесенные документы будут рассмотрены на предмет соблюдения требований Конституционного закона "О республиканском референдуме" в установленные законодательством сроки.
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