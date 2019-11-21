Дело Храпуновых: Швейцария сняла обвинения с бывшего акима Алматы

Швейцарская прокуратура прекратила расследование по делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова, который подозревался в отмывании сотен миллионов долларов.
В расследовании, которое длилось с 2013 года, фигурировал бывший аким Алматы Виктор Храпунов, а также члены его семьи. Часть времени, пока шло разбирательство, бизнесмен проживал в Швейцарии, сообщает Reuters.
"Государственный обвинитель подтверждает, что издал приказ о прекращении дела, который был передан заинтересованным сторонам 14 ноября", - сказал представитель женевской прокуратуры.
Обжаловать приказ можно до 25 ноября.
Напомним, в октябре 2018 года казахстанский суд заочно приговорил Виктора Храпунова к 17 годам тюремного заключения за растрату средств и коррупцию. Сам экс-аким отрицал обвинения в свой адрес. При этом его супруга Лейла Храпунова приговорена к 14 годам лишения свободы, зять Айяр Ильясов получил пять лет. Храпуновы покинули Казахстан в 2007 году.
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