Видеонаблюдение поручили установить во всех школах Казахстана

Министерство образования и науки усилит меры по обеспечению безопасности детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным МОН, не все региональные управления образования обеспечивают меры безопасности, которые предусмотрены в действующих нормативных документах. Среди них есть приказы министров образования и науки и внутренних дел.
Согласно документам, камеры видеонаблюдения должны устанавливаться в специальном помещении либо в пункте централизованной охраны. Они должны обязательно функционировать и работать в автоматизированном режиме или с возможностью подключения к центрам оперативного управления. "Кроме того, система должна позволять вести наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающих к ним территориях по периметру территории.
Должны быть охвачены главные и запасные входы, помещения массового скопления людей, другие помещения на усмотрение руководителя организации образования. Срок хранения информации - не менее 30 суток", - сообщили в МОН. Министерство поручило региональным управлениям обеспечить все организации образования системами видеонаблюдения.
Также должен быть ответственный работник для своевременного реагирования на случай внештатной ситуации и на период пребывания детей в организациях. "Также нужно решить вопрос по выведению этих систем видеонаблюдения на Центр оперативного управления органов внутренних дел. Необходимо ввести пропускной режим.
В уставы организаций образования внести порядок пребывания родителей и законных представителей детей, а также их близких родственников, предварительно обсудив данные вопросы с родительскими и попечительскими советами организаций образования", - добавили в пресс-службе. В ведомстве также поручили обеспечить наличие ограждений по всему периметру территории организаций образования.
Также поручено утвердить планы и выделить средства для оборудования теплых туалетов, отвечающих необходимым нормам, в зданиях организаций образования. "В условиях областных центров, городских и других крупных организаций образования нужно рассмотреть вопрос передачи функций обеспечения пропускного режима и охраны специализированным службам с допуском к работе в организациях образования. Необходимо обеспечить исполнение инструкции по безопасности детей, ознакомление педагогов с данной инструкцией, особенно в части дежурства и сопровождения детей", - сообщили в МОН.
В настоящее время, по данным министерства, принимаются меры по поэтапному решению вопросов обеспечения спортивными залами и теплыми туалетами. Решение данной проблемы также закладывается в проект новой Государственной программы развития образования и науки РК на 2020-2025 годы.
Напомним, ранее в Таразе прямо во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. После инцидента уволили директора, его заместителя, учителя и вахтера. Также члены партии Nur Otan призвали наказать руководителей областного управления образования.
А в Алматы возле школы-гимназии маньяк с ножом напал на 12-летнюю девочку. Школьнице удалось убежать от нападавшего. Мужчина преследовал заплаканного ребенка до порога учебного заведения.
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