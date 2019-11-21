До 200 погибших. Иран охватили бензиновые протесты, власти отключили интернет по всей стране

تیراندازی مستقیم در کرمانشاه

در این ویدیوها که به گفته فرستنده آن مربوطه به روز دوشنبه ۲۷ آبان است دیده می‌شود دو مامور در کرمانشاه از پشت دیوار و درخت اقدام به تیراندازی مستقیم می‌کنند. در روزهای گذشته ویدیوهایی از تیراندازی مستقیم ماموران به سمت مردم در شهرهای دیگر منتشر شده. pic.twitter.com/ZkgjYjB5Jj — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 19, 2019





За время бензиновых протестов в городах Ирана, по разным данным, погибло от нескольких десятков до 200 человек, около 3 тысяч человек получили ранения.Из-за почти полного отключения интернета в стране, которое продолжается уже четвертые сутки, точной информации о том, что именно там происходит, нет, отмечает BBC.Почему начались протестыПротесты начались 15 ноября, после того, как власти объявили, что цены на бензин будут повышены на 50% - до 15 тысяч риалов ($0,12) за литр. Кроме того, были введены квоты на покупку бензина — 60 литров в месяц. В случае превышения квот, цена возрастает до 30 тысяч риалов ($0,24) за литр.Хотя Иран владеет одним из самых больших запасов нефти в мире, он не наладил в достаточных масштабах ее переработку, что вынуждает страну импортировать бензин.Президент Хасан Роухани заявил, что дополнительные средства от повышения цен на бензин будут распределены среди самых бедных граждан Ирана. Иранский правительственный сайт Press TV со ссылкой на главу иранской Организации управления и планирования Мохаммада Бакера Нобахта сообщил, что это 18 миллионов семей или 60 млн человек.Тем не менее, повышение цен на бензин на фоне ухудшения экономической ситуации, вызванного восстановлением санкций США в 2018 году, спровоцировало протесты в десятках городов.Масштабы протестовПо данным полуофициального иранского новостного агентства Fars, к 17 ноября протесты в Иране охватили около 100 городов. Оно пишет, что как минимум 100 банков и 57 магазинов подожгли, и около 1000 человек были задержаны.По данным Amnesty International, иранские силы безопасности убили по меньшей мере 106 демонстрантов в 21 городе. Правозащитная организация утверждает, что снайперы стреляют по протестующим с крыш домов и по крайней мере в одном случае с вертолета.В то же время, BBC сообщает, что, по неофициальным данным из разных источников, за последние пять дней было убито около 200 человек и ранено 3 тысячи человекСообщается также, что родственники погибших говорят, что власти отказываются выдать их тела, чтобы их можно было похоронить, площади и улицы усиленно охраняют, а судебные власти страны предупредили, что отправка видео за границу является уголовным преступлением.Иранские государственные СМИ пишут лишь о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четверых полицейских.Отключили интернетВласти Ирана называют протесты «беспорядками» и обвиняют протестующих в насильственных действиях. Чтобы помешать им организоваться, в стране полностью отключили интернет — он не работает уже четвертый день.Иранский министр связи Мохаммад Джавад Азари Джароми в комментарии Press TV 18 ноября заявлял, что предоставление интернет услуг «скоро» будет восстановлено.Однако 19 ноября неправительственная организация Netblocks сообщала CNN, что количество подключений в Иране находится на уровне 4% от нормы.По данным экспертов, это самое масштабное отключение интернета, которое когда-либо происходило в Иране. Ранее власти страны уже подавляли протесты подобным образом.«Когда в декабре 2017 года и в январе 2018 года в Иране проходили массовые акции протеста, как только они закрыли Telegram, протесты в основном прекратились, потому что люди не были связаны друг с другом и не могли общаться», — говорит Амир Рашиди, исследователь безопасности в интернете и цифровых прав в иранском Центре по правам человека.