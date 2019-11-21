Иран назвал заявление ЕС по протестам вмешательством во внутренние дела

ТЕГЕРАН, 21 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана считает заявление ЕС по протестам в Иране вмешательством во внутренние дела стран, заявил представитель ведомства Аббас Мусави. ЕС считает неприемлемым насилие в ходе протестов в Иране, призывает власти и демонстрантов проявлять сдержанность, а также обеспечить доступ к интернету, говорилось в заявлении европейской дипслужбы, поступившем РИА Новости.
Мусави в ответ на это заявил, что Европе "сперва лучше заняться своими беспорядками и проблемами", добавив, что в Европе каждую неделю происходят задержания, в результате которых "есть жертвы". Назвав заявление ЕС вмешательством во внутренние дела Ирана, Мусави также упрекнул ЕС за "поддержку экономического терроризма и санкций" США против Ирана.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента страны Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.