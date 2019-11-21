Иран назвал заявление ЕС по протестам вмешательством во внутренние дела

ТЕГЕРАН, 21 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана считает заявление ЕС по протестам в Иране вмешательством во внутренние дела стран, заявил представитель ведомства Аббас Мусави.

ЕС считает неприемлемым насилие в ходе протестов в Иране, призывает власти и демонстрантов проявлять сдержанность, а также обеспечить доступ к интернету, говорилось в заявлении европейской дипслужбы, поступившем РИА Новости.



Мусави в ответ на это заявил, что Европе "сперва лучше заняться своими беспорядками и проблемами", добавив, что в Европе каждую неделю происходят задержания, в результате которых "есть жертвы". Назвав заявление ЕС вмешательством во внутренние дела Ирана, Мусави также упрекнул ЕС за "поддержку экономического терроризма и санкций" США против Ирана.



В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента страны Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.









