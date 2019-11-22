Медики назвали причину резкого старения после 30 лет

Исследователи медицинского факультета Гарвардской медицинской школы в Бостоне выяснили, что метаболический синдром – комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений – не только повышает риск развития заболеваний сердца и диабета, но также увеличивает риск инсульта и преждевременного старения мозга у людей среднего возраста, передает Today.kz со ссылкой на Medicalxpress.



Выводы были сделаны на основе данных более двух тысяч женщин и мужчин в возрасте от 37 до 55 лет. Чтобы оценить состояние здоровья добровольцев, ученые использовали магнитно-резонансную томографию и тесты на мышление.



МРТ показало, что у людей с нарушением обмена веществ фиксируется уменьшение объема головного мозга.



"К уменьшению объема мозга приводят старение, снижение кровотока и, например, болезнь Альцгеймера", – отметила доктор Ребекка Ангофф.



Медики посоветовали укреплять здоровье мозга и, соответственно, всего организма с помощью питания и физических нагрузок. Предполагается диета с высоким содержанием фруктов и овощей, цельного зерна, рыбы и ненасыщенных жиров.



Также исследования с участием людей старше 50 лет показали, что регулярные интенсивные (но умеренно) физические нагрузки способны улучшить работу мозга.