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Трамп обвинил власти Ирана в стремлении скрыть от мира ситуацию в стране

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 12:37
Трамп обвинил власти Ирана в стремлении скрыть от мира ситуацию в стране
Фото из открытых источников
Власти Ирана хотят скрыть ситуацию вокруг протестов в стране и в связи с этим блокируют доступ в интернет на своей территории, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"В Иране все стало настолько нестабильно, что режим остановил работу всей интернет-системы, чтобы прекрасный иранский народ не мог говорить о той ужасной жестокости, которая происходит в стране", - написал Трамп в Twitter.

"Они хотят нулевой прозрачности, думают, что в мире не узнают о тех смертях и трагедии, которую провоцирует иранский режим", - добавил он.

Интернет в Иране остается почти полностью заблокированным с прошлых выходных на фоне протестов из-за повышения цен на бензин в стране.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. Выступления зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан.

Западные СМИ отмечают, что иранские власти признали гибель в результате беспорядков пяти человек, в том числе трех сотрудников служб безопасности. Однако международная правозащитная организация Amnesty International оценила число погибших в ходе протестных акций в Иране в 106 человек.

В минувшую среду президент Ирана Хасан Рухани, комментируя протесты, объявил, что власти Ирана "одержали победу в еще одном испытании". Власти Ирана заявили, что протесты организовали иностранные силы, обвинив в этом США и Израиль.


Источник: interfax.az
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