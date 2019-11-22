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Специальные чипы вошьют в каждый комплект постели в казахстанских поездах

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 12:43
Специальные чипы вошьют в каждый комплект постели в казахстанских поездах
Фото из открытых источников
В АО "Пассажирские перевозки" будут отслеживать состояние и передвижение белья.

В казахстанских поездах до конца 2019 года в каждый комплект постельного белья будут вшиты специальные устройства. В АО "Пассажирские перевозки" будут отслеживать состояние и передвижение белья, передает Today.kz.

"Чипы нужны для того, чтобы контролировать белье, количество, "передвижение", также кражу и пропажу. К сожалению, данные чипы не производятся на территории Казахстана. Это RFID-технология по международному стандарту. Поставщик может закупать их в Китае, Европе, где найдет такую технологию. Эта технология сложная, но она применима для утери вещей. До конца года такие чипы будут вшиты в каждое изделие постельного комплекта", – сообщили в нацкомпании.

В АО "Пассажирских перевозки" также прокомментировали ролик, авторы которого заявили, что якобы нашли прослушивающее устройство в одеяле в поезде.

"Видео было немного абсурдное. Вандальным методом срезали данные чипы, это материальная ответственность будет на каждого пассажира возлагаться. Данный чип считывается только на расстоянии одного метра специальным считывающим устройством, то есть на него наводится устройство, и он дает характеристику. Оно ни в коем случае не радиоактивно, никаких волн не излучает, это просто, грубо говоря, проволочка", – пояснили в компании.


Источник: today.kz
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