Прейскурант цен на пересадку органов озвучили в Минздраве

Для граждан Казахстана операция по пересадке органов оказывается бесплатно.



В Минздраве озвучили стоимость трансплантации человеческих органов и тканей для граждан Казахстана и иностранцев, передает BaigeNews.kz.



"Для сравнения, в Казахстане пересадка почки для пациента производится бесплатно, за рубежом цена на трансплантацию может колебаться от 30 до 60 млн тенге. Стоимость пересадки сердца за рубежом колеблется от 50 до 350 млн тенге", - рассказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.



Пересадка органов входит гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и оплачивается государством из "Фонда ОМС".



"За этот год уже оплачено медицинским организациям 3 млрд 202 млн тенге за пересадку органов и тканей. Услуга по пересадке почки, в среднем, оценивается в 3 млн 200 тысяч, пересадка печени 5 млн 800 тыс. тенге. Пересадка сердца – 25 млн тенге", - сообщил управляющий директор НАО "Фонд социального медицинского страхования" Нурлан Касимов.



Фонд также оплачивает реабилитацию пациентов. С этого года началась оплата за подготовку донорских органов.



Для пересадки органов иностранным гражданам, которые приезжают в Казахстан на трансплантацию, клиники и медорганизации высчитывают самостоятельно. Стоимость определяется с учетом всех расходов, расчеты по всем лекарственным средствам, затратам, которые несет лечебное учреждение, стоимость обслуживания. К примеру, стоимость операции по пересадке органов в клинике им.Сызганова в Алматы варьируется от 2 до 4 млн тенге.



Официально продажа и покупка человеческих органов в том числе иностранным гражданам в Казахстане запрещена. Также в стране запрещен вывоз органов и тканей за рубеж.



Напомним, за незаконную трансплантацию органов задержан главврач Шымкентской больницы Абылай Донбай. Он подозревается в участии в транснациональной преступной группе "черных трансплантологов", которая действовала на территории Казахстана в 2017-2018 годах. Задержание Донбая прокомментировала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.