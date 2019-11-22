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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы будут платить за мясо и хлеб еще больше

Просмотров:966 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Казахстанцы будут платить за мясо и хлеб еще больше
Фото: lsm.kz
Цены на хлеб и другие продовольственные товары могут вырасти на 10-12%. Руководитель департамента прикладных исследований ЦИПЭ Диас Кумарбеков высказал LS мнение о том, что влияет на рост цен в Казахстане.

Также он высказался о влиянии на будущее ценообразование утильсбора на упаковку.

Между тем, по мнению Кумарбекова, на увеличение цен влияет рост стоимости зерна и корма для животных.

"Корм для птиц подорожал со 120 тыс. тенге за тонну до 200-205 тыс. тенге за тонну. Такое увеличение повлечет за собой вынужденное увеличение цен на продукцию. Например, цена за килограмм гусиного мяса выросла с 1,3 тыс. тенге до 1,8 тыс. тенге. Также дорожает зерно, в результате чего цены на хлеб и другие товары из пшеницы могут вырасти до 10-12%. Скорее всего, цены на социально важные продукты будут удерживаться регулятором, и, несмотря на все изменения на мировом рынке, некоторые важные товары лишь немного прибавят в цене", – заметил Кумарбеков.

При этом он пояснил, что основной причиной увеличения цен является уровень инфляции, который сильно воздействует на продовольственные товары. С января по октябрь 2019 продовольственные товары выросли на 9,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

"Такой положительный тренд роста цен продолжается с середины лета этого года и в этом месяце, картина будет относительно схожей. Основными причинами повышения инфляции являются высокие социальные траты и тенденция увеличения цен на мировом рынке", – уточнил экономист.

Что касается утильсбора на упаковку, который заработает в 2020 году, Кумарбеков подсчитал, что подорожание товара будет незначительным.

"Подорожание коснется всех товаров, в дистрибуции которых используются упаковочные материалы всех видов для перевозки, хранения и размещения в виде стеклянных и пластиковых бутылок, коробочных упаковок и так далее. Тем не менее подорожание будет минимальным для всех товаров. По приблизительным подсчетам, за одну пластиковую бутылку будет выплачено 50 тиын, а максимальная ставка утильсбора в 2 тенге может быть у стеклянных бутылок, чей вес больше, чем у других упаковочных материалов. С учётом, того, что такие товары обычно обладают высокой средней ценой, то и это увеличение цены относительно самой цены продукта будет не более 1%", – пояснил он.

Напомним, LS публиковал информацию о том, какой утильсбор за упаковку будут платить с 2020 года. Тем временем ранее, говоря об этих выплатах, производители высказывали опасение по поводу роста цен.

Между тем, согласно данным министерства национальной экономики, цены на хлеб в Казахстане выросли как на дрожжах.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 4 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 21:03
Цитата: kz1990
Куда еще дороже?

Дальше больше. Рыночег с валютным табло порешали.
 
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  • kz1990
  • alixah
  • Ingul
 Blade Runner (Посетители) Сегодня, 16:35
Ещё цены на топливо поднимут это ещё +% к стоимости товара
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Blade Runner
  • Ingul
  • leo529
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:33
ща к вам как придет аким, как скажет что у него приказ чтобы цены не росли и все, че вы переживаете? никуда они не вырастут lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • Ingul
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:43
Куда еще дороже?
Зато пособие по инвалидности повышают раз в год на жалкие 5-6% и как на них жить?
А хлеб и мясо самый необходимый продукт в рационе питания любого человека!
 
 

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