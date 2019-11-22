Казахстанцы будут платить за мясо и хлеб еще больше

Цены на хлеб и другие продовольственные товары могут вырасти на 10-12%. Руководитель департамента прикладных исследований ЦИПЭ Диас Кумарбеков высказал LS мнение о том, что влияет на рост цен в Казахстане.



Также он высказался о влиянии на будущее ценообразование утильсбора на упаковку.



Между тем, по мнению Кумарбекова, на увеличение цен влияет рост стоимости зерна и корма для животных.



"Корм для птиц подорожал со 120 тыс. тенге за тонну до 200-205 тыс. тенге за тонну. Такое увеличение повлечет за собой вынужденное увеличение цен на продукцию. Например, цена за килограмм гусиного мяса выросла с 1,3 тыс. тенге до 1,8 тыс. тенге. Также дорожает зерно, в результате чего цены на хлеб и другие товары из пшеницы могут вырасти до 10-12%. Скорее всего, цены на социально важные продукты будут удерживаться регулятором, и, несмотря на все изменения на мировом рынке, некоторые важные товары лишь немного прибавят в цене", – заметил Кумарбеков.



При этом он пояснил, что основной причиной увеличения цен является уровень инфляции, который сильно воздействует на продовольственные товары. С января по октябрь 2019 продовольственные товары выросли на 9,7% к соответствующему периоду предыдущего года.



"Такой положительный тренд роста цен продолжается с середины лета этого года и в этом месяце, картина будет относительно схожей. Основными причинами повышения инфляции являются высокие социальные траты и тенденция увеличения цен на мировом рынке", – уточнил экономист.



Что касается утильсбора на упаковку, который заработает в 2020 году, Кумарбеков подсчитал, что подорожание товара будет незначительным.



"Подорожание коснется всех товаров, в дистрибуции которых используются упаковочные материалы всех видов для перевозки, хранения и размещения в виде стеклянных и пластиковых бутылок, коробочных упаковок и так далее. Тем не менее подорожание будет минимальным для всех товаров. По приблизительным подсчетам, за одну пластиковую бутылку будет выплачено 50 тиын, а максимальная ставка утильсбора в 2 тенге может быть у стеклянных бутылок, чей вес больше, чем у других упаковочных материалов. С учётом, того, что такие товары обычно обладают высокой средней ценой, то и это увеличение цены относительно самой цены продукта будет не более 1%", – пояснил он.



Напомним, LS публиковал информацию о том, какой утильсбор за упаковку будут платить с 2020 года. Тем временем ранее, говоря об этих выплатах, производители высказывали опасение по поводу роста цен.



Между тем, согласно данным министерства национальной экономики, цены на хлеб в Казахстане выросли как на дрожжах.