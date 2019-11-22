Население северных областей Казахстана может сократиться почти на миллион

Вопросы переселения казахстанцев с юга на север обсудили в Петропавловске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.



В рамках рабочей поездки Заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева в Северо-Казахстанскую область в Петропавловске прошло совещание по вопросам переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы в рамках госпрограммы "Еңбек".



По данным министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова, с 2012 года в республике наблюдается отрицательное сальдо внешней миграции.



За последние пять лет оно выросло в 2,3 раза и составило 29,1 тысячи человек по итогам 2018 года. Более 68 процентов от этой численности приходится на северные регионы страны. "За последние пять лет в северных регионах, кроме Акмолинской области, сохраняется ежегодная тенденция снижения численности населения. Кроме того, в северных регионах из-за низкого коэффициента рождаемости наблюдается тенденция старения населения. Например, общий коэффициент естественного прироста населения в СКО составляет 1,14 пункта, что более чем в 10 раз меньше республиканского показателя. При сохранении этой тенденции к 2022 году в северных регионах страны прогнозируется снижение доли лиц, входящих в состав рабочей силы, с 59 процентов до 50 процентов, и увеличение доли лиц, не входящих в состав рабочей силы, с 41 процента до 50 процентов", - сказал Биржан Нурымбетов.



Министр также отметил, что эти негативные явления приведут к значительному дисбалансу расселения граждан по территории республики. По прогнозным данным, к 2050 году численность населения будет составлять 24,5 миллиона человек. При этом на севере страны численность населения может сократиться на 0,9 миллиона человек, а на юге вырастет на 5,3 миллиона человек.



"Для решения данной проблемы активно применяется механизм по повышению трудовой мобильности в рамках Государственной программы "Еңбек", который нацелен на стимулирование переезда в северные регионы прежде всего молодежи, с оказанием мер господдержки. На сегодня переезд осуществляется в Акмолинскую, ВКО, СКО, Костанайскую и Павлодарскую области. С 2020 года в регионы прибытия оралманов и переселенцев включается и Карагандинская область", - проинформировал Биржан Нурымбетов.



По его словам, в 2017-2019 годах переселено 5 119 семей или 18 379 человек, в том числе за 10 месяцев 2019 года 2 266 семей или 8 168 человек. В общем числе переехавших 3 037 семей - переселенцы из трудоизбыточных регионов, 2 082 семей - оралманы, прибывшие из-за рубежа.



"Государством оказывается помощь переселенцам для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев в размере от 15 до 30 МРП на семью. В текущем году 4,1 тысячи человек получили субсидии на общую сумму 807 миллионв тенге. Кроме этого, каждый переехавший гражданин единовременно получает 35 МРП материальной помощи для возмещения своих расходов на переезд", - добавил глава Министерства труда и соцзащиты.



Вице-премьер Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что прирост населения - один главных вопросов для Казахстана.



"Елбасы дано поручение довести численность населения страны до 25 млн человек к 2050 году. Глава государства также уделяет этому вопросу особое внимание. Естественный прирост населения неплохой, но в части миграции имеется отрицательное сальдо. Из страны выбывает больше граждан, чем прибывает. Нужно провести подробный анализ причин и принять соответствующие меры", - сказал Сапарбаев.



В вопросе обеспечения жильем вице-премьер призвал акимов областей не надеяться только на республиканский бюджет, но и выделять средства из местных бюджетов.



"Об обеспечении жильем своих работников должны также думать и работодатели. Зачем приглашать работников из других стран, когда можно обеспечить работой соотечественников. Государство в свою очередь готово бесплатно обучить тем специальностям, которых не хватает в том или ином регионе. Также можно получить грант или микрокредит, чтобы открыть свое дело. Средств достаточно, но есть вопросы неполного освоения выделенных денег", - заключил вице-премьер.