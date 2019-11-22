Свыше 200 казахстанских студентов покинули охваченный беспорядками Гонконг

В ближайшее время на родину вернутся еще 14 человек.



Генеральное консульство совместно с Ассоциацией казахстанских студентов в Гонконге связалось со всеми казахстанскими студентами и рекомендовало всем покинуть территорию города, передает Today.kz.



"На сегодняшний день из Гонконга уехали 208 наших студентов. В ближайшее время покинут территорию города еще 14 студентов. Некоторые наши студенты уезжают из Гонконга, не уведомляя казахстанских дипломатов. При этом хотим напомнить, что в Гонконге чрезвычайного положения не вводили. Мы рекомендуем вернуться в Казахстан только лишь нашим студентам, так как университеты приостановили занятия до начала следующего семестра - до января 2020 года. Это всего лишь рекомендация, заставить кого-то покинуть город мы не можем. Со всеми оставшимися студентами дипломаты поддерживают связь, и, в случае чего, готовы всегда оказать им помощь", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.



Он отметил, что в настоящее время на связь с дипломатами вышло около 250 человек.



"Мы им всем помогаем, оказываем консультационную помощь, при необходимости сопровождаем в аэропорт. Часть из обучающихся выразила пожелание остаться в Гонконге, так как чувствуют себя в безопасности. Рекомендации покинуть территорию Гонконга касаются только наших студентов, обучающихся там. Остальных граждан РК призываем не посещать Гонконг без крайней необходимости до момента стабилизации ситуации с безопасностью в городе. И если вы вынуждены находиться в Гонконге, то просим принять все необходимые меры предосторожности", - добавил он.



Ранее сообщалось о задержании казахстанца в ходе беспорядков в Гонконге появилась 20 ноября. По информации зарубежных СМИ, его обвинили в хранении бензиновой бомбы. Подозреваемый травмировал правую руку и ему нужна помощь переводчика. Казахстанский студент был одет в черное, с бензиновой бомбой в правой руке и зажигалкой в ​​левой руке.



Акции протеста в Гонконге достигли небывалых масштабов. Противостояние полиции и демонстрантов перешло на новый уровень. Университетские городки превратились в поле боя, там забаррикадировались протестующие. Власти заявили, что готовы в любой момент применить огнестрельное оружие.