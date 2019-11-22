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Илон Маск презентовал бронированный пикап в стиле "Бегущего по лезвию"

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 19:11
Илон Маск презентовал бронированный пикап в стиле "Бегущего по лезвию"
Иллюстративное фото
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил новый электромобиль – пикап Tesla Cybertruck. По его словам, Cybertrack похож на "бронированную машину пехоты из будущего".


Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах:

с дальностью хода на одной зарядке в 400 км,
480 км,
800 км.
Версии отличаются количеством двигателей – от одного до трех.

Как ранее сообщал Илон Маск, футуристический дизайн автомобиля создан под влиянием фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил" и картины "Бегущий по лезвию".

Корпус сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, стекла бронированы по собственной технологии компании. Металл автомобиля выдерживает обстрел из 9-миллиметрового пистолета.

Для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Ударопрочное стекло машины удалось разбить во время презентации на сцене, однако Маск уточнил, что стальной шарик, с помощью которого это было сделано, отлетел в сторону и в салон не попал.

Стартовая цена пикапа – $39900. Самая дорогая модель – за $69900 разгоняется до 60 миль в час за 2,9 секунды, грузоподъемность составляет 1600 килограмм.

Все версии оснащены автопилотом и возможностью автопарковки.

Предзаказы на Cybertruck уже открыты, производство начнется в 2021 году.



Источник: Настоящее Время
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