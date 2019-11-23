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Разоблачен хитрый план Канело против Головкина

Просмотров:1102 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Разоблачен хитрый план Канело против Головкина
Фото: HBO Boxing
Чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе британец Каллум Смит поделился мнением о противостоянии между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Соперники дважды дрались в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже - минимальной победой 29-летнего Альвареса. Тем самым 37-летний Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

"Для меня Канело находится очень высоко в рейтингах. Я думаю, что он - топовый боец. Люди критикуют его за выбор соперников, и они имеют на это право. Мне кажется, что он получил бы больше признания, если бы поднялся в 175 фунтов и выбрал одного из двух других чемпионов, которые более молоды и пребывают на пике своей формы. Но он сделал все умно. Он оттягивал поединки с Головкиным так долго, как это было возможно, чтобы Головкин стал старше и годы взяли свое. У Канело очень умная команда, благодаря которой он зарабатывает легкие деньги", - приводит слова Смита Boxingscene.com.

Британец добавил, что сам не против выйти на ринг с Канело, однако сомневается, что мексиканец захочет этого.

"Я бы хотел увидеть его в ринге с более молодым соперником... Я с радостью вышел бы против него на бой! Я отлично подпадаю под эту категорию, но правда в том, что он является иконой современного бокса сейчас, и он делает только то, что ему хочется, и дерется с теми, кого он считает подходящими для себя", - добавил Смит.


Источник: Tengrinews
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