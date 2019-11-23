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Ядерный взрыв в Южно-Китайском море: рост уровня радиации

Просмотров:1007 Опубликовано: Сегодня, 14:55
Ядерный взрыв в Южно-Китайском море: рост уровня радиации
Иллюстративное фото
В Южно-Китайском море, недалеко от Парасельских островов, прогремел мощный взрыв на глубине около 50 метров.

По данным американской радиостанции HalTurnerRadioShow, на побережьях Китая, Тайваня и Вьетнама зафиксировали резкое повышение радиационного фона. Информация о ЧП появилась еще поздно вечером, 20 ноября, однако широкую огласку получила только сегодня.

По предварительной информации, мощность взрыва составила около 10-20 килотонн. К слову, мощность бомбы "Малыш", которую сбросили на Хиросиму в 1945 году, составляла от 13 до 18 килотонн.

Уточняется, что конкретных деталей по поводу происшествия до сих пор нет, однако военные источники утверждают, что взрыв вызвал подводную ударную волну. По словам экспертов, "землетрясение в данном случае исключено".

Радиостанция также отмечает, что в этом районе регулярно работают подводные лодки Соединенных Штатов. Если действительно был взрыв подобного масштаба, он мог бы нанести ущерб подлодке. Странность заключается в том, что в районе Южно-Китайского моря нет ничего, что могло бы объяснить это происшествие.

Как бы там ни было, Глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor зафиксировала значительный выброс радиации.

Ядерный взрыв в Южно-Китайском море: рост уровня радиации



В китайском Чжаньцзяне он составляет 0,24 микрозиверта/час, в Шэньчжене — 0,23 микрозиверта/час, в Сингапуре — 0,21 микрозиверта/час. При этом значение радиации в Куала-Лумпуре, который находится вдали от побережья Южно-Китайского моря, составляет 0,06 микрозиверта/час. Для человека наиболее безопасными считаются дозы радиации до 0,2 микрозиверта/час.

Уже даже появилась версия, что взрыв мог устроить Китай, чтобы послать предупреждение США по поводу одобрении Закона о демократии в Гонконге, который КНР рассматривает как "нападение" на внутренние дела республики. Также некоторые эксперты предполагают, что могло произойти столкновение между китайскими и американскими субмаринами.

В свою очередь, российские сейсмологи уже подтвердили факт взрыва. Руководитель лаборатории прогнозов Центра геофизических прогнозов "Градиент" Виктор Боков в эфире НСН рассказал, что на месте ЧП идут "мощные процессы".

"Мы посмотрели информацию по экзогенным процессам. Там действительно мощные процессы идут, но они очень медленные для инициирования землетрясения. Поэтому маловероятно, что это природное явление, скорее всего, это действительно испытание ядерного оружия", — отметил он.

Тем временем, в Роспотребнадзоре сообщили, что усилили мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях. По данным ведомства, России пока ничего не угрожает.

Также в СМИ появилась информация, что за пару дней до происшествия житель японского острова Мияко нашел урановый стержень на берегу. Связаны ли эти два инцидента, пока неизвестно.


Источник: MigNews
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