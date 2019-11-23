«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 23 Ноября
-5...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 385.01 KZT
  • €1 = 425.78 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

США ввели санкции против Ирана за блокирование Интернета

Просмотров:436 Опубликовано: Сегодня, 16:50
США ввели санкции против Ирана за блокирование Интернета
Иллюстративное фото
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми. Об этом сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США, передает Tengrinews.kz.

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и среди силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков.

В свете начавшихся 15 ноября беспорядков высший совет национальной безопасности Ирана принял решение ограничить в стране выход в Сеть. Проблемы же с Интернетом начали ощущаться на следующий день, 16 ноября.

Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что подключение к Интернету в Иране будет восстановлено постепенно - по мере установления спокойной обстановки в районах страны. В четверг Интернет в стране начали восстанавливать, связь появилась в ряде провинций. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в иранской столице по-прежнему ощущаются проблемы с подключением.

США традиционно поддержали протестующих и потребовали от властей Ирана немедленно восстановить работу Интернета в стране.


Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
alanalda1 (Посетители) Сегодня, 20:40
США вечно лезут туда куда их не просят. Только из под тяжка гадить могут.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика