США ввели санкции против Ирана за блокирование Интернета

США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми. Об этом сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США, передает Tengrinews.kz.



В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и среди силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков.



В свете начавшихся 15 ноября беспорядков высший совет национальной безопасности Ирана принял решение ограничить в стране выход в Сеть. Проблемы же с Интернетом начали ощущаться на следующий день, 16 ноября.



Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что подключение к Интернету в Иране будет восстановлено постепенно - по мере установления спокойной обстановки в районах страны. В четверг Интернет в стране начали восстанавливать, связь появилась в ряде провинций. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в иранской столице по-прежнему ощущаются проблемы с подключением.



США традиционно поддержали протестующих и потребовали от властей Ирана немедленно восстановить работу Интернета в стране.