Илон Маск заявил о 150 тысячах заказов на новый пикап после неудачной презентации

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила почти 150 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck, сообщает Tengrinews.kz.
"На данный момент уже 146 тысяч заказов, 42 процента выбрали с двумя моторами, 41 процент - с тремя и 17 процентов - с одним. Без какой-либо рекламы и платного продвижения", - написал Маск в своем Twitter.
Пикап Cybertruck был презентован в ночь на 22 ноября. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года. Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 долларов, модель с запасом хода 500 километров - за 49 990 долларов и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода 800 километров и с тремя электромоторами - от 69 990 долларов.
Отметим, что во время презентации автомобиля Маск заявил, что новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый - для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Однако у пикапа от Tesla треснуло стекло. Оно не выдержало бросок металлическим шаром. Маск на это заметил, что шарик отлетел в сторону и в салон не попал.
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