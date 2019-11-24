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Поддержим Ержана Максима: началось голосование за участников Детского Евровидения

Просмотров:421 Опубликовано: Сегодня, 09:16
Поддержим Ержана Максима: началось голосование за участников Детского Евровидения
Ержан Максим
НУР-СУЛТАН, 23 ноя — Sputnik. Стартовал первый тур онлайн-голосования за участников "Детского Евровидения". Казахстан на конкурсе представляет Ержан Максим.

Чтобы проголосовать за Ержана Максима, надо:

пройти по ссылке https://vote.junioreurovision.tv/;
выбрать из списка Ержана и других понравившихся участников (можно проголосовать за 3-5 песен);
нажать кнопку "Принять голос"/ "Голосовать".



Первый этап голосования продлится до начала концерта 24 ноября 21.00 (время Нур-Султана).

Второе голосование вновь откроется на сайте после всех выступлений участников на 15 минут. ⠀⠀⠀⠀⠀

Где пройдет Детское Евровидение
"Детское Евровидение" в 2019 году пройдет 24 ноября в польском Гливице.

В Казахстане международный конкурс будет транслировать республиканский телеканал "Хабар".

Какую песню споет Ержан Максим
Ержан Максим представит композицию Armanyńnan Qalma (Не отступай от мечты).




Авторами песни выступили Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов.

Ержан выйдет на сцену десятым, откроет конкурс участник из Австралии, а завершит шоу исполнитель из Сербии. Всего в "Детском Евровидении" принимают участие 19 стран.

Казахстан на "Детском Евровидении"
В 2018 году 12-летняя певица Данэлия Тулешова заняла шестое место с песней "Өзіңе сен" (Верь в себя) на "Детском Евровидении".

Казахстан впервые принимал участие в престижном вокальном конкурсе.


Источник: sputniknews.kz
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