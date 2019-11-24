В Костанае в микрорайоне Аэропорт нашли младенца в мусорке

23 ноября 2019 года на пульт 102 поступило сообщение об обнаружении новорожденного ребенка в одном из контейнеров в микрорайоне Аэропорт.



Незамедлительно на место происшествия выехали заинтересованные службы и руководство Департамента полиции.



По данному факту начато досудебное расследование. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление матери ребенка, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего. В том числе сотрудниками полиции осуществляется подворный обход близлежащих домов, проводится опрос жильцов и возможных очевидцев, просматриваются видеокамеры. К поискам привлечены кинологи.



Данный факт взят на контроль руководством Департамента полиции и прокуратурой области



Назначена экспертиза, которая точно определит время и причину смерти.



Врачи провели вскрытие ребенка. Причина смерти- переохлаждение.