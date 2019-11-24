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В Костанае в микрорайоне Аэропорт нашли младенца в мусорке

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 09:34
В Костанае в микрорайоне Аэропорт нашли младенца в мусорке
Фото Костанайские Новости
23 ноября 2019 года на пульт 102 поступило сообщение об обнаружении новорожденного ребенка в одном из контейнеров в микрорайоне Аэропорт.

Незамедлительно на место происшествия выехали заинтересованные службы и руководство Департамента полиции.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление матери ребенка, а также выяснения всех обстоятельств произошедшего. В том числе сотрудниками полиции осуществляется подворный обход близлежащих домов, проводится опрос жильцов и возможных очевидцев, просматриваются видеокамеры. К поискам привлечены кинологи.

Данный факт взят на контроль руководством Департамента полиции и прокуратурой области

Назначена экспертиза, которая точно определит время и причину смерти.

Врачи провели вскрытие ребенка. Причина смерти- переохлаждение.


Источник: Костанайские Новости
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