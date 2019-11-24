В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали 180 лидеров прошедших в Иране беспорядков, сообщает местная телерадиокомпания IRIB. "На данный момент идентифицированы и задержаны 180 основных лидеров беспорядков", - говорится в сообщении. Задержанных обвиняют в поджоге банков, нанесению ущерба собственности, нападениях на объекты правоохранительных органов и других незаконных действиях. В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения цен на бензин. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. В стране ограничили доступ в интернет. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
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