Найден череп древней змеи, способной ходить

Археологам достаточно редко удается обнаружить исключительное ископаемое, которое позволяет взглянуть на эволюцию определенной группы организмов, однако на этот раз специалистам несказанно повезло. Как сообщает livescience.com, исследователям удалось найти прекрасно сохранившийся череп древней змеи вида Najash rionegrina, которая имела задние конечности. Столь редкая находка новых окаменелостей может помочь ответить на древние вопросы о самом происхождении змей, которые по какой-то неизвестной причине потеряли способность к хождению в ходе эволюции.



Как выглядел библейский змей?

Согласно информации Science Advances, Najash rionegrina названа в честь библейской змеи Nahash, которая имела ноги. У найденных в провинции Рио-Негро в Аргентине окаменелостях древнего вида пресмыкающихся, был определен возраст, который достигал около 95 миллионов лет. Впервые окаменелости были идентифицированы по фрагментарному черепу и частичному скелету тела, которому удалось сохранить крепкие задние конечности. Данное ископаемое вызвало большой интерес у СМИ, поскольку ранее найденные ископаемые морских змей существенно меняли картину эволюции этих представителей отряда пресмыкающихся.



К сожалению, из-за фрагментарно сохраненного черепа, первые описания Наджаши были не совсем точными, поэтому ученым оставалось только догадываться, как предположительно могла выглядеть голова у этих древнейших животных.



Как появились змеи?

Благодаря исследованию общей анатомии пресмыкающихся, специалистами уже давно установлено, что змеи произошли от ящериц, чей череп является ключом к их успешной адаптации к узкоспециализированному способу кормления. Происхождение змей имеет множество гипотез, некоторые из которых до сих пор не подтверждены официальной наукой. Одна из основных теорий заключается в том, что змеи произошли от слепого, роющего предка ящерицы-сколекофидианы. Их относят к группе маленьких, похожих на червей ящериц, которые способны рыть землю.



С помощью данных, полученных после анализа ископаемых останков змеи Наджаш, исследователям удалось опровергнуть предыдущую теорию о происхождении данного вида змей от сколекофидиан. Черепа древнего вида змей, как оказалось, не имели ничего общего с черепами сколекофидийских ящериц, так как Наджаш имели большие рты с острыми зубами, а также несколько подвижные черепа, которые типичны для большинства представителей современных змей. Вместе с тем, змеи древности все еще имеют некоторые сходственные особенности костного черепа с типичными представителями ящериц. В ходе эволюции змеи Наджаш развивались в направлении увеличения подвижности черепа, которая была необходима для поглощения довольно крупной добычи, что также является типичной особенностью современных змей.



В обнаруженных новых окаменелостях ученые получили весьма спорную информацию и о некоторых деталях костей древних пресмыкающихся. К примеру, на протяжении долгого времени стержневидную кость, расположенная за глазом современных змей, было принято считать эквивалентом посторбитальной кости у их предков. Новые знания о змее вида Наджаш убедительно демонстрируют, что кость, находящаяся ниже орбиты глаза, имеет ту же форму, положение и связи, что и у более современных ящериц.



Таким образом ученые-палеонтологи смогли опровергнуть гипотезу об эволюции змей от крошечных, слепых и червеобразных предков. Никакие из найденных на данный момент окаменелостей древних змей не имеют сходств с ящерицами сколекофидианами, по своему эволюционному уровню развития становясь ближе к современным комодским варанам.