«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Ноября
-3...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 385.01 KZT
  • €1 = 425.78 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Появились подробности аварии на трассе Шымкент - Сарыагаш

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 19:12
Появились подробности аварии на трассе Шымкент - Сарыагаш
Кадр видео
Подробности аварии на трассе в Туркестанской области, в которой пострадали 15 человек, сообщили в пресс-службе НК "Казавтожол", передает Tengrinews.kz. "24 ноября около 11.00 часов утра, по предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Accent, двигаясь по маршруту Сарыагаш - Шымкент, из-за отказа тормозов допустил столкновение в попутном направлении с двумя автомашинами Daewoo Nexia. От удара Hyundai Accent загорелся. В этом же направлении двигалась четвертая машина, водитель которой во избежание столкновения с другими авто на месте ДТП наехал на барьерное ограждение", - сообщила руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай. Напомним, ранее сообщалось, что в результате массовой аварии на трассе пострадали 15 человек, семеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии.





Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика