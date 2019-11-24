Появились подробности аварии на трассе Шымкент - Сарыагаш

Подробности аварии на трассе в Туркестанской области, в которой пострадали 15 человек, сообщили в пресс-службе НК "Казавтожол", передает Tengrinews.kz. "24 ноября около 11.00 часов утра, по предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Accent, двигаясь по маршруту Сарыагаш - Шымкент, из-за отказа тормозов допустил столкновение в попутном направлении с двумя автомашинами Daewoo Nexia. От удара Hyundai Accent загорелся. В этом же направлении двигалась четвертая машина, водитель которой во избежание столкновения с другими авто на месте ДТП наехал на барьерное ограждение", - сообщила руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай. Напомним, ранее сообщалось, что в результате массовой аварии на трассе пострадали 15 человек, семеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии.







