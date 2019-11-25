Сколько будут стоить нефть и доллар в 2020 году

Экономист проанализировал факторы, способные оказать влияние на формирование стоимости "черного золота" и курса национальной валюты.



Какая ожидается стоимость нефти в 2020 году, и как это может сказаться на курсе доллара и тенге, спрогнозировал известный казахстанский экономист Арман Байганов, разместив соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.



Как отметил эксперт, для большинства нефтедобывающих стран немаловажен фактор стоимости нефти, от которого непосредственно зависит благосостояние данных стран. И, по его мнению, средняя цена стоимости нефти в 2020 году будет выше, чем в текущем, и ожидается в пределах 65-75 долларов за баррель Brent.



Росту стоимости нефтяных котировок будут способствовать следующие фундаментальные причины:



1) В 2020 году объемы добычи нефти в США будут снижаться, так как при текущих ценах сланцевая нефтяная отрасль не способна привлекать инвестиции на дальнейшее развитие, что повлекло ухудшение финансового положения большинства нефтяных компаний.



2) Себестоимость добычи нефти ежегодно во всем мире повышается из-за снижения покупательской способности доллара (2-3% ежегодно из-за инфляции).



3) Меры, предпринимаемые странами соглашения ОПЕК+ и санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, будут способствовать снижению предложения нефти на мировом рынке.



4) Учитывая предстоящие выборы президента США, Дональд Трамп в целях переизбрания и поддержания экономики будет оказывать давление на руководство ФРС США по проведению более мягкой монетарной политики, что будет способствовать росту рисковых активов (в том числе нефти).



- Предполагаемый рост нефтяных котировок окажет существенную поддержку национальной валюте, но тем не менее, в 2020 году за счет естественных инфляционных процессов (5-10%) ожидаю повышения курса доллара США выше 400 тенге, – подытожил Арман Байганов.