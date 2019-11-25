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Дополнительные поезда запустят в Казахстане на период праздников

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Дополнительные поезда запустят в Казахстане на период праздников
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В связи с увеличением спроса населения на период праздничных дат (День Первого Президента, День Независимости РК, Новый Год) в Казахстане запускаются дополнительные поезда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

Сообщается, что дополнительные поезда будут запущены по четырем направлениям:

– "Алматы-2-Шымкент" (на 12 рейсов) отправлением из Алматы-2: 28 ноября 2019 года; 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 декабря 2019 года и 2, 6 января 2020 года. Из Шымкента: 29 ноября; 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 декабря 2019 года и 3, 7 января 2020 года;

– "Алматы-2-Туркестан" (на 4 рейса) отправлением из Алматы-2: 28 ноября; 5, 17, 24 декабря 2019 года. Из Туркестана 29 ноября; 6, 18, 25 декабря 2019 года;

– "Мангистау-Бейнеу" (периодичностью через день) отправлением из Мангистау: с 28 ноября 2019 года по 6 января 2020 года – по четным числам. Из Бейнеу: с 29 ноября 2019 года по 7 января 2020 года – по нечетным числам;

– "Нур-Султан-Шу" (на 2 рейса вагонами "Тұлпар-Тальго") отправлением из Нур-Султана и Шу: 31 декабря 2019 года; 2 января 2020 года.

"Напоминаем, что с 8 декабря ежедневно будет курсировать пассажирский поезд №712/711 (коммерческий) "Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент". Национальный перевозчик просит пассажиров уточнять информацию по графику движения поездов по телефону единой справочной службы "105" (звонок со стационарного телефона бесплатный)", – говорится в сообщении.


Источник: kazpravda.kz
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