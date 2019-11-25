Дополнительные поезда запустят в Казахстане на период праздников

В связи с увеличением спроса населения на период праздничных дат (День Первого Президента, День Независимости РК, Новый Год) в Казахстане запускаются дополнительные поезда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".
Сообщается, что дополнительные поезда будут запущены по четырем направлениям:
– "Алматы-2-Шымкент" (на 12 рейсов) отправлением из Алматы-2: 28 ноября 2019 года; 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 декабря 2019 года и 2, 6 января 2020 года. Из Шымкента: 29 ноября; 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 декабря 2019 года и 3, 7 января 2020 года;
– "Алматы-2-Туркестан" (на 4 рейса) отправлением из Алматы-2: 28 ноября; 5, 17, 24 декабря 2019 года. Из Туркестана 29 ноября; 6, 18, 25 декабря 2019 года;
– "Мангистау-Бейнеу" (периодичностью через день) отправлением из Мангистау: с 28 ноября 2019 года по 6 января 2020 года – по четным числам. Из Бейнеу: с 29 ноября 2019 года по 7 января 2020 года – по нечетным числам;
– "Нур-Султан-Шу" (на 2 рейса вагонами "Тұлпар-Тальго") отправлением из Нур-Султана и Шу: 31 декабря 2019 года; 2 января 2020 года.
"Напоминаем, что с 8 декабря ежедневно будет курсировать пассажирский поезд №712/711 (коммерческий) "Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент". Национальный перевозчик просит пассажиров уточнять информацию по графику движения поездов по телефону единой справочной службы "105" (звонок со стационарного телефона бесплатный)", – говорится в сообщении.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.