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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Автомобили в России резко подорожают

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Автомобили в России резко подорожают
Фото из открытых источников
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что максимальное повышение произойдет в сегменте легковых автомобилей и составит в среднем 110,7 процента.

При этом многое будет зависеть от мощности конкретного автомобиля. Так, для машин с объемом двигателя меньше одного литра сбор увеличится на 46,1 процента, для транспортных средств с двигателем объемом от 3,5 литра — 145 процентов.

Для самого массового сегмента — машин с двигателем 1-2 литра — сбор вырастет на 112,4 процента.

Правительство рассматривает повышение утилизационного сбора в качестве компенсирующей меры после снижения таможенных пошлин на импортируемые автомобили.

По словам опрошенных изданием участников рынка, все автосалоны вынуждены будут поднять цены, опустившиеся в 2019 году до минимального уровня из-за падения спроса.


Источник: lenta.ru
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