Премьер: 54% казахстанцев имеют пенсионные накопления меньше 500 тысяч тенге

Премьер-министр страны Аскар Мамин ответил на депутатский запрос по поводу возможности использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений для покупки жилья, получения образования, передает Today.kz со ссылкой на Казинформ.



"Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, сообщаем следующее. Анализ состояния накопительной пенсионной системы показывает, что на сегодня 5,3 млн. вкладчиков имеют пенсионные накопления лишь до 500 тыс. тенге (54 % от общего числа), у 1,6 млн. человек – в пределах от 500 тыс. до 1 млн. тенге (16 % от общего количества активных вкладчиков)", - говорится в ответе премьер-министра.



Таким образом, по его словам, средний размер пенсионных накоплений граждан составил 1 040 800 тенге, в том числе у мужчин – 1 164 700 тенге, у женщин – 900 400 тенге.



"Во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года Правительством изучается вопрос возможности использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений для покупки жилья, получения образования. Для этого под председательством заместителя Премьер-Министра Сапарбаева Б.М. создана рабочая группа по разработке комплекса мер по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей (далее – рабочая группа). В ее состав вошли депутаты Сената и Мажилиса Парламента, представители заинтересованных государственных органов, общественных объединений, организаций и независимые эксперты", - отметил премьер.



Он сообщил, что к настоящему моменту проведено 4 заседания рабочей группы, на которых рассмотрены предложения по консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа, повышению эффективности пенсионной системы, а также вопрос переноса срока введения 5% обязательных пенсионных взносов работодателя с 2020 года на 2023 год.



"Рабочей группой также изучается возможность применения в Казахстане сингапурского опыта по формированию накопительного фонда. Вместе с тем, на сегодня членами рабочей группы окончательные предложения не выработаны и их обсуждение продолжается. Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая важность вопроса, работа по выработке согласованных предложений в данном направлении находится на контроле Правительства. О результатах работы вы будете дополнительно проинформированы Министерством труда и социальной защиты населения", - заключил премьер.