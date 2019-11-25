В Казахстане с нового года подорожает бензин

Со следующего года в Казахстане может вырасти цена бензина, передает Today.kz. Правительство намерено увеличить акцизы на топливо в размере 10 тенге за литр. Об этом в ходе заседания сената сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.



"Предполагается 10 тенге добавить дополнительно в стоимость литра бензина по акцизу. На наш взгляд, это небольшая прибавка к цене. Расчеты показывают, что это большого влияния на себестоимость продукции и на инфляцию не окажет", - заверил министр.



Даленов подчеркнул, что на сегодняшний день наибольшая часть доли внутри акциза составляют расходы и прибыль нефтеперерабатывающих и реализующих топливо компаний. Стоимость акцизов планируется увеличить с 1 января 2020 года.