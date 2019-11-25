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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане с нового года подорожает бензин

Просмотров:1357 Опубликовано: Сегодня, 16:11
В Казахстане с нового года подорожает бензин
Фото из открытых источников
Со следующего года в Казахстане может вырасти цена бензина, передает Today.kz. Правительство намерено увеличить акцизы на топливо в размере 10 тенге за литр. Об этом в ходе заседания сената сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

"Предполагается 10 тенге добавить дополнительно в стоимость литра бензина по акцизу. На наш взгляд, это небольшая прибавка к цене. Расчеты показывают, что это большого влияния на себестоимость продукции и на инфляцию не окажет", - заверил министр.

Даленов подчеркнул, что на сегодняшний день наибольшая часть доли внутри акциза составляют расходы и прибыль нефтеперерабатывающих и реализующих топливо компаний. Стоимость акцизов планируется увеличить с 1 января 2020 года.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 6 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:36
Статью можно было назвать
: "В Казахстане с нового года подорожает ВСЕ!"

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Gen Oxy
  • sashall
  • Bass66
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:20
Зачем объяснять так витиевато?
Возрастет стоимость акциза и т.д.
И так понятно, что все будет переложено на потребителя.
И поскольку, в цене любого товара, есть затраты на транспорт, вырастут цены на ВСЕ.
Спасибо за очередную "заботу".
 
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Око (Посетители) Сегодня, 17:14
master_kz,
и только лишь на количество комментаторов.

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Око
  • tolk
  • Tomiris_2014
  • Ну Ну
 master_kz (Посетители) Сегодня, 17:09
Расчеты показывают, что это большого влияния на себестоимость продукции и на инфляцию не окажет", - заверил министр.

А практика показывает что только сама новость может оказать влияние-))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • arelav_74
  • zhanino
  • tolk
  • Ingul
  • Tomiris_2014
  • Ян
  • Gen Oxy
  • ABCD
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:44
Расчеты показывают, что это большого влияния на себестоимость продукции и на инфляцию не окажет", - заверил министр.

на сколько расширятся морды у некоторых не показывают ваши расчеты?
сдается мне они должны уже треснуть
 
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  • tolk
  • Tomiris_2014
  • Ingul
  • Ян
  • Bass66
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 16:28
-Расчеты показывают, что это большого влияния на себестоимость продукции и на инфляцию не окажет", - заверил министр.
Мда уж... ДБ процветает...

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

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